بالصور معلمي المدارس الثانوية بخشم القربة يطالبون بالقصاص

نفذ العشرات من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بخشم القربة وقفة احتجاجية اليوم " الخميس" بولاية كسلا شرقي السودان، تنديداً بمقتل الاستاذ احمد الخير عوض. وقال شهود عيان لــ"السودان 365" أن الاساتذة رفعوا لافتات تطالب بالتحقيق العاجل في الجريمة البشعة، ومحاكمة الجناة المتورطين في مقتل الخير"و المطالبة بالقصاص. واتهمت أسرة الاستاذ جهاز الامن والمخابرات السوداني بتعذيبه حتى الموت، فيما تقول الشرطة الولاية انه تعرض لتسمم غذائي ادى الى وفاته قبل ان يعترف والي الولاية بمقتل الاستاذ نتيجة التعذيب.



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