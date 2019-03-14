وزير الصحة بشمال دارفور يستقبل شيخ الطريقة التجانية الكولخي

وصل الي حاضرة ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر ظهر "الخميس" وفد رفيع المستوي من الطريقة التجانية في السودان برئاسة شيخ الطريقة الشيخ "حسن اسحاق محمد ادم الكولخي" وعددا من المريدين.

واستقبل وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا "مروان التجاني الطيب" وبرفقته قائد الفرقه السادسة مشاه دكتور مصطفي وعددا من القيادات الاهلية واعيان مدينة الفاشر والمريدين استقبلوا الكولخي بمطار الفاشر الدولي.

وقال مروان في تصريحات صحفية عقب الاستقبال ان الزيارة تاتي بغرض وضع حجر الاساس لخلوة الشيخ بحي النخيل الي جانب اقامة خطبة الجمعة في مسجد بلال ابن رباح بحي النخيل وزيارة زاوية الشيخ ابراهيم يوسف وتقديم مخاطبة دينية هامه واضاف ان الفاشر تعيش هذا الاسبوع اجواء روحانية طيبة بوصول وفد الطريقة التجانية مؤكدا وقوف حكومته مع برامج واطروحات اهل الدين الرامية الي توحيد حسن الخلق وتعاليم الدين الحنيف

وغصت مطار الفاشر اليوم الخميس باعداد كبيرة من المريدين ومحبي الطريقة التجانية الذين استقلبوا الشيخ بالتهليل والتكبيرة من انصاره اللذين جاءو من مختلف الاحياء محتفلين بهذا الحدث

يذكر ان الزيارة ستستمر لمدة اسبوع يتفقد خلالها الشيخ العديد من الخلاوي والمساجد داخل وخارج الفاشر.