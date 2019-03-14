استسلام عشرات من مقاتلي "داعش" لقوات سوريا الديمقراطية

وأجلت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مرارا هجومها النهائي للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل استئناف الهجوم يوم الأحد. وذكر الشاهد، أن بعض من غادروا اليوم، كانوا يحملون حقائب ويسيرون على طريق مترب.

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