لاعبو المريخ الجدد لن يشاركوا امام النجم الساحلي ماعدا سومانا

لن يستطيع المريخ اضافة اللاعبين الجدد الذين انضموا لكشوفاته في التسجيلات التكميلية الاخيرة وهم عماد الصادق شلش وعماد الصيني والنيجري ماماني رحماني الى جانب العائد من الاعارة.

لن يستطيع هؤلاء المشاركة مع المريخ في مباراة النجم الساحلي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في اياب نصف نهائي كأس زايد للاندية.

باعتبار أنهم غيرمسجلين في كشف المريخ العربي لكن.

الفريق الاحمر سيستعيد جهود النيجري مجيد سومانا في مباراة النجم الساحلي بعد ان شارك مع الفريق من قبل امام الجيش السوري في الدور الاول واتحاد العاصمة الجزائري في الدور الثاني.