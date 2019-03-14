السيولة… أزمة (شُح) استعصى حلها …

الخليج 365:

أزمة السيولة التي ضربت البلاد منذ أكثر من ستة أشهر ويزيد، جعلت الكثيرين يبتكرون سبلاً مختلفة نظر إليها البعض أنها مخالفة للأخلاق والمثل والدين.. والقانون.. مؤخرًا أصبح الصراف الآلي وسيلة حديثة يلجأ إليها الناس في الأوقات التي تغلق المصارف فيها أبوابها لإجراء معاملاتهم المصرفية، لكن أضحت صفوفه الطويلة والمملة وسيلة للكسب السريع لشباب في مقتبل العمر امتهنوا الصفوف لقضاء حوائج الناس مقابل مبالغ مالية يتقاضونها منهم.. في الوقت الذي أصبحت فيه مكاتب وصالات البنوك خالية من العملاء الذين انتقلوا للوقوف في الصفوف في مشهد يخصم كثيراً من وجه العاصمة الحضاري، بالإضافة إلى الظواهر السالبة التي صاحبت ذلك، والتي وصفت بأنها ضرب من الاحتيال من قبل المواطنين والمتعاملين مع المصارف.

فيما يرى علماء الدين أن بالأمر شبهة تعامل ربوي استوقفتنا هذه المشاهد وتتبعنا تداعياتها في هذا التحقيق لتوضيح الصورة..

مشقة وعنت

سمية عبد الله التقيتها في إحدى الصرافات الآلية بالعاصمة الخرطوم، يبدو من ملابسها أنها موظفة تركت عملها للظفر بجزء من أجرها الشهري، قالت لي لا أحد يسأل عن تأخر الموظفين عن العمل أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام الرسمي، لأن المسؤولين يعرفون أننا في رحلة البحث عن الصرافات، وأكدت أنها تلاقي مشقة كبيرة نتيجة للصفوف الطويلة، وذكرت أن أكثر ما يزعجها قيام البعض بصرف أكثر من 10 بطاقات مرة واحدة، وأنها في كثير من المرات ترجع خائبة لنفاد المال من الصراف الآلي بسبب أولئك الذين جعلوا من الصرافات مصدر رزق وعملاً مربحاً.

حارس الصراف

حدثني عثمان الطاهر محمد، أنه لاحظ أن بعض حراس الصرافات الآلية يقومون بصرف العديد من البطاقات الخاصة بآخرين، لأنهم يعرفون متى تتم التغذية فيستغلون وضعيتهم ولا يراعون ظروف الذين يقفون في صفوف الصرافات لساعات طويلة.

قصة استغلال

قصة أخرى ذكرتها لي نبوية تاج السر، التي التقيتها غاضبة بإحدى الصرافات، حيث قالت لي إن بعض ضعاف النفوس ممن يعملون على تغذية الصرافات في كثير من الأوقات يقومون بصرف عدد كبير من بطاقات الغير يحملونها معهم باستمرار دون مراعاة للذين بالصفوف.. وقالت إن ما يحدث فيه استغلال للوظيفة ..

مشهد زحام

حسن محمد محمود، ضابط متقاعد، قال إن الازدحام في الصرافات الآلية بالخرطوم العاصمة فيه تشويه لوجهها الحضاري، وتساءل بقوله: لماذا لا يتم الصرف من داخل البنوك، والتي قال إن موظفيها أصبحوا بلا عمل، يقومون به بعد أن تم تحويل كل النقود للصرافات، ووصف مشهد الزحام ورجال ونساء عمال وموظفين من الساعات الأولى من الصباح بأنه شائن وقبيح ..

جار الصراف

موظف يدعى محمد آدم عبد الله، التقيته بإحدى الصرافات الآلية يتململ من كثرة الوقوف على رجليه، قال لي المشكلة ليست في الصراف الآلي وحده أو في صفوفه الطويلة المشكلة تتمثل في عدم تغذيته بمبالغ كبيرة، إضافة لوجود ما يسمى بجار الصراف صاحب دكان أو بقالة مثلاً وحارس الصراف الذي يحضر دائماً مع موعد تغذية الصراف ويقوم بصرف مجموعة من بطاقات الصراف الآلي نظير مبلغ من المال في كل ألف جنيه خمسون جنيهاً، وذكر أن ما يقوم به لا يجوز وفيه إهدار لحقوق الآخرين ..

بيع الكاش

وبمدينة بورتسودان حدثني عصام طه محمد، عن وجود بعض الأفراد الذين يتعاملون في بيع الكهرباء للمواطنين في الأحياء يأخذون مبالغ مالية (عشرة جنيهات في الألف جنيه) تركوا بيع الكهرباء وتحولوا لبيع النقود الكاش نظير تغذية حساباتهم المالية ببطاقات الصرافات الآلية الخاصة بالمواطنين.

للوقوف على حقيقة ما يحدث، جلست الصيحة مع الناطق الرسمي للكهرباء إبراهيم يسن شقلاوي، الذي قال إن مثل هؤلاء منحوا تصاريح لبيع الكهرباء للجمهور بعد أوقات العمل الرسمية لمنافذ بيع الكهرباء، نافيا أن يكونوا تابعين لإدارات الكهرباء، مؤكداً أنهم مواطنون عاديون واصفاً سلوكهم بغير القويم، وسوف يتم إيقافهم لأنهم خالفوا الهدف الأساسي الذي من أجله سمحوا لهم ببيع الكهرباء للجمهور ..

رأي الدين

ولمعرفة رأي الدين فى هذه القضية، التقت الصيحة بعدد من رجال الدين، وكانت بداية حديثنا مع البروف محمد عثمان صالح، رئيس هيئة علماء السودان، الذي قال إن صرف العملات لابد أن يكون مثل صرف الذهب والفضة يداً بيد، ولا تصح أبداً زيادة فيه أو يكون غائباً كما قال الرسول صلى الله وعليه وسلم ذهب بالذهب يداً بيد والفضة بالفضة يداً بيد، والذهب بالفضة يداً بيد، ولهذا لا يصح التأجيل فيه على الإطلاق لأنه صرف حكم بالدين وهي حكمة يعلمها الله، ولا يزال النص موجوداً ولا يصح أن تكون أموالك حاضرة وأمواله غائبة.

أما الشيك مقابل كاش منقوص، فهذا عين الربا، أما الذين يستغلون عملهم في صرف عدد من بطاقات الصراف الإلي فإنه لا يصح ومعاملة فاسدة، ويعتبر من الرشوة، أما الذي يوفر لك الوقت ويقف نيابة عنك في صف الصراف الآلي فلا يقوم بشيء مخالف .

لا يجوز

في حين ذكر لي البروفيسور محمد صالح محيي الدين الأستاذ المشارك في جامعة أم درمان الإسلامية إن الذين يقومون باستخدام بطاقات الناس وأخذ نسبة معينة من أموالهم نظير تسليمهم الأموال نقداً وتغذية حساباتهم عبر بعض أجهزة الصرافات الآلية ، مثل الذين يتعاملون في بيع الكهرباء، كما حدث بولاية البحر الأحمر، فإنهم يقعون في الربا مثلهم مثل الذين يدفعون المال نقداً، ولكن بنقصان مقابل شيكات، وأشار إلى عدم جواز ما يقوم به ما يسمى بجار الصراف، أو حارس الصراف من صرف بطاقات كثيرة، لأنه يخالف النظم والأخلاق ويعد من الحرام، واستدل بحديث الرسول صلى الله وعليه وسلم (كل لحمة نبتت من حرام فالنار أولى بها)، مؤكداً أن ما يقف نيابة عن الآخرين في صفوف الصرافات الآلية لا يرتكب جرماً إنما يؤدي خدمة ويأخذ مقابلها أموالًا ..

الحرام

الداعية الإسلامي الشيخ أسامة سليمان حمد، رد على سلوكيات البعض التي تغيرت جراء شح السيولة بقوله إن كل من يخالف فطرة الإنسان والبشرية، لأن الأنسانية قبل التدين ولم يشعر بأخيه المسلم واستغل هذا الموقف استغلالاً غير سليم، فإنه يكون قد وقع في الحرام، وأضاف أن المصارف عموماً والشريعة حين أقرتها الهدف منها أن يتم تداول الأموال فيها بين الناس والانتفاع من غير فوائد، وقال إن الوضع الراهن يشهد انتشاراً للربا بصورة مخيفة، وأكل الربا وموكله سيان في الوزر كما أن تجنيب الأموال لآخرين لا يجوز، وفيه فساد، والذي يقف في الصف ويشترط مقابلاً لا يجوز له ذلك وقال إن مثل هذه التصرفات تؤدي بالناس إلى العطالة.

صناديق الصراف الآلي

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تغلغلت الصيحة في بعض صفوف الصرافات الآلية بالعاصمة الخرطوم، وخرجت بتفاصيل حول بعض الممارسات التي تتم بسبب شح السيولة، وأبرز تلك الوسائل ما يسمى بالصندوق ويقودها شخص يستلم مجموعة من بطاقات الصراف الآلي يستخدمها لجمع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثين ألف جنيه أسبوعياً، ويتم بعد ذلك تحديد الأيام التي تجمع فيها مبالغ البطاقات لتسلم إلى شخص محدد وتستمر العملية أسبوعياً مثلها مثل صناديق التوفير(الخته) التي تتم في المؤسسات ..

شبكات وثلاث خطوات

واكتشفت الصيحة أن الصرف عبر الصرافات الآلية أصبحت له شبكات متخصصة يقودهم شخص معين يعرف مواعيد تغذية الصرافات عبر أشخاص ذوي علاقة بالبنوك يمدونه بالمعلومات، كما حدثني عثمان عبد الله محمد بأنهم أنشأوا مجموعة بـ”الواتس اب” تحت اسم (قروب صرافات وبنوك) لتسهيل مهمة المشتركين فيه لمعرفة مواعيد تغذية الصرافات ووضعها، هل هي مزدحمة أم لا، وقال: هنالك مجموعة من الشباب جعلت من الصرف عبر الصرافات الآلية مهنة مربحة، حيث يقوم عدد من الناس بفتح حسابات في عدد من البنوك، ثم يستخرجون عدداً كبيراً من بطاقات الصراف الآلي (15- 20)، والخطوة الثانية أن يحول صاحب الأموال أمواله في تلك الحسابات، والخطوة الثالثة يشرع أصحاب البطاقات عبر وسيط بسحب الأموال وتسليمها لصاحب المال تباعاً مقابل عمولات محددة ..

استئجار عمالة

شاهدت الصيحة عدداً من الأجانب من جنسيات مختلفة يقفون في صفوف الصرافات الآلية مقابل مال محدد ..

لا نقاش مع الكاش، وذكر مستشار قانوني لـ(الصيحة) أنه وقف على حالات في بعض مجمعات الخدمة بالخرطوم تتمثل في قيام شخص باستلام الأموال نقداً والدفع نيابة عنك في أي معاملة تريدها، وقال إن زوجتي دفعت له نقداً في معاملة وببطاقته ورد لها المبلغ في حساب المجمع ..وقال لي أحدهم أنه بداخل المجمعات قام بتسليم الموظفة مبلغ المعاملة نقداً وقامت هي ببطاقة محددة بدفع المبلغ آلياً واحتفظت بالنقد ..

الحاجة أم الاختراع

واكتشفت الصيحة في رحلة بحثها عن إفرازات شح السيولة لجوء البعض إلى بيع الكهرباء للناس في الأحياء عبر هواتفهم لأنهم في حاجة للكاش ..

فاصل ونواصل

وقال لـ(الصيحة) مصدر ذو صلة بعمل الصرافات الآلية رفض ذكر اسمه، إن البعض يلجأ إلى فصل الكهرباء عن الصراف الآلي فيؤدي ذلك إلى زوال الشبكة حتى ينصرف الناس عنه، ثم تعود الشبكة بعد ربع ساعة وتستمر عملية الصرف للذين تعمدوا قطع الكهرباء.

بنك السودان

واستفسرت الصيحة مصدراً ببنك السودان، فقال إنهم مسؤولون من التأكد من ذهاب النقود الكاش المحددة للصرافات الآلية، وتلك الخاصة بالبنوك، وذكر أن الخزينة المركزية هي التي تورد الأموال للبنوك، والتي بدورها تحولها للصرافات الآلية، وقال إن بعض البنوك ليس بها صرافات آلية، وذكر أنهم يعلمون بأن بعض البنوك قامت بتأجير بيوت على الزلط في الكلاكلات كصرافات آلية، مؤكداً أن المسالة متروكة لمجالس الإدارات، ولا علاقة لهم بها.. وهي من مسؤولية المصارف، مؤكداً أن الصرافات الآلية مربوطة بتحكم مركزي .

رد اتحاد المصارف

“الصيحة” حملت كل تلك الممارسات التي تفشت بسبب أزمة السيولة والخاصة بالصرافات الآلية تحديداً ووضعتها أمام اتحاد المصارف لمعرفة رأيه فيما يحدث ..

ونفى التيجاني حسين من اتحاد المصارف لـ(الصيحة) وجود أي تجاوزات من حارس الصراف تتعلق بصرف مبالغ مالية عبر بطاقات أشخاص آخرين مساعدة لهم، وقال إن ما يروج له البعض غير صحيح، كما أكد أن فصل التيار الكهربائي عن الصراف الآلي لإحداث خلل في شبكته، وإن حدث فيتم عبر أشخاص لا علاقة لاتحاد المصارف بهمـ وهو عملية مرفوضة ومدانة، وأكد أن صفوف الصرافات الآلية لا تحدث أي تشوّه للعاصمة، بل هي مظهر حضاري ولا توجد دولة متقدمة في العالم لا توجد فيها صرافات آلية.

وأضاف: الصفوف موجودة في كل العالم، ولكن شح السيولة أضاف أعباء للصرافات، ونتمنى حل مشكلة السيولة ..

وقال إن فكرة الصراف الآلي تقوم على أنه فرع للبنك تتم فيه كل المعاملات والخدمات من إيداع وسحب واستفسار عن الرصيد وشراء الكهرباء ودفع رسوم الحكومة وخدمات التحويل من حساب لحساب ومن شخص لآخر ليست له بطاقة صراف آلي.. ولكن هنالك قصور في التوعية بالنسبة لخدمات الصراف الآلي ..

وأقر التيجاني بظهور تجار أزمة السيولة الذين استغلوها استغلالاً سيئاً كالبيع بالكاش بسعر والبيع نقداً بسعر وتجنيد عدد من الشباب لسحب أكبر كمية من الكاش، ولكن للحد من هذه الظاهرة فقد أصدر بنك السودان قراراً حدد مبلغ عشرين ألف جنيه شهرياً كحد أقصى لأي بطاقة صراف آلي، وقال إن اتحاد المصارف لأجل الحد من تلك الظواهر السالبة نظم ندوة بدأت بولاية نهر النيل، ناقش فيها الممارسات السالبة التي تفشت بسبب أزمة السيولة إضافة إلى قيامه بالتوعية للممارسين بأنها شرعاً لا تجوز وقال إن نهاية تلك الممارسات مرتبطة بتوفر السيولة في المصارف وفي الصرافات ..

اقتصاد الظل

واستفسرت الصيحة الخبير الاقتصادي الدكتور السموأل حسين عثمان منصور عن الظواهر التي برزت بسبب شح السيولة فرد بقوله إن أخطرها تحول النقود إلى سلعة وتساءل بقوله كيف نحارب تجارة الدولار ولا نحارب تجارة العملة السودانية، وذكر أن شح السيولة أدى بشكل عام إلى توقف النمو الاقتصادي، وبالتالي إلى ظهور اقتصاد جديد اسمه اقتصاد الظل أثر بشكل واضح على المستهلكين لارتفاع أسعار السلع نتيجة لوجود أكثر من قيمة للنقود بالكاش أو بالشيك وأدى شح السيولة إلى إفقار الطبقات متوسطة الدخل التي تضطر للاستدانة والدخول في الربا لتغطية حاجياتها الضرورية في العلاج وغيره ..

آثار متوقعة

في حين أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر حمد لـ(الصيحة) أن أي سياسة جديدة يفترض أن تضع لها لجنة لتدارك آثارها المتوقعة أو المرتقبة أو المستحدثة لسد الثغرات. وقال إن تسرب الموظفين من أعمالهم كان من الممكن تداركه بتخصيص صرافات آلية لهم، وقال إن الظواهر التي تفشت في المجتمع هي نتيجة طبيعية لسد حاجات الناس وكون أنها مخالفة أو متفقة مع الدين فإن الرقابة الشرعية هي التي تقرر فيها ..

وحول القرار المرتقب بسحب فئة الخمسين جنيهاُ (القديمة) من التعامل، قال إن الحكومة تريد سحب كل العملات الصغيرة من التعامل والبداية ستكون فئة الخمسين جنيهاً ثم العشرين جنيهاً لأن من يملك فئة الخمسمائة جنيه، لا يستطيع الشراء بها لعدم وجود باقٍ يستلمه وصولاً للتعامل بالكروت الذكية ..وقال إن سياسة الحكومة بأن يكون التعامل في مراكز خدمات الجمهور عبر البطاقات أفقدها الكثير من السيولة، وأكد أنه لاحظ أن أحد الموظفين في مركز خدمات بعد استلامه الكاش احتفظ به لحاجته للكاش، وقام بسداد رسوم المعاملة من بطاقته …

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مدير عام هيئة الموانئ السابق جلال شلية لـ(الصيحة) 2-3:

ملاذات – ابشر الماحى- سبعون رغيفة سودانية بدولار أمريكي واحد!!

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