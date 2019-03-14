جهاز الامن : اسلحة امدرمان كانت تستخدم لهذه الاغراض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إنه رصد عدداً من الأوكار المشبوهة والخلايا الإجرامية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح نائب مدير الجهاز “جلال الدين الشيخ”، بحسب تعميم صادر من الأمن، أن رصدهم واستهدافهم لتلك الأوكار سيستمر، وكشف عما أسماه مخططات تقودها بعض الحركات المسلحة والقوى المعارضة المتناغمة معها والتي تهدف إلى إراقة الدماء وخلق فوضى واسعة بالبلاد، على حد قوله.

وقال خلال تفقده أمس (الأربعاء) للأسلحة المضبوطة بأم درمان، إن الخلايا والأوكار والأسلحة التي ضبطت مؤخراً خاصةً البنادق والطبنجات ،كانت تستهدف إحداث فوضى وتصفيات وسط المتظاهرين.

وناشد “جلال” المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أي مظاهر تخل بالأمن أو تستخدم لأي أعمال مستنكرة.

في ذات السياق، أوضح رئيس الدائرة السياسية أن الأسلحة التي تم ضبطها تمثلت في (120) قطعة كلاشنكوف و (3) مدافع دوشكا و (8) مدافع قرنوف و (5) مدافع هاون و (5) بنادق قناصة (ج٤) كاتم صوت و (5) مدافع آربجي ، و(40) شريط متفجرات ديناميت و(22) طبنجة و(2) بندقية مورس، بجانب كميات ضخمة ومتنوعة من الذخائر .