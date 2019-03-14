برؤية "البشير".. ما هي أولويات الحكومة الجديدة؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا، خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة الخرطوم علن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف إيلا، الأربعاء، قائمة تضم 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبدالله فضل وزيرا لشئون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي، وأبقت التشكلية الجديدة على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

وقالت تقارير صحفية، إن بموجب التشكيل الجديد ، احتفظ ستة وزراء بمناصبهم وهم فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية ، أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء ، الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية ، محمد أحمد سالم وزير العدل ، حاتم السر علي وزير النقل والطرق والجسور ، بحر ادريس أبوقردة وزير العمل والإصلاح الإداري.

وأدى وزراء الدولة بالحكومة الجديدة اليوم الخميس بالقصر الجمهوري القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير.

وحضر مراسم اليمين الدستورية: النائب الاول للرئيس؛ الفريق اول ركن عوض محمد احمد ابن عوف؛ ورئيس القضاء مولانا عبدالمجيد ادريس و رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا.

ووصف الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، التشكيل الوزاري الجديد بحكومة (الكفاءات)؛ وقال إنها جاءت بعد نجاح التجارب السابقة.

وقال البشير أن بعض الوزراء في الحكومة الجديدة لهم اداء مرض خلال وجودهم في الحكومات السابقة، مؤكدًا على اهمية السلام؛ قائلًا: "من أولويات الحكومة الجديدة الوصول الى السلام".

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و أكد الرئيس السوداني ثقته في وزراء الحكومة الجديدة لقيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة والتي تتطلب تحقيق السلام والاستقرار.

وقال لدى مخاطبته الوزراء؛ اليوم الخميس عقب اداء الحكومة الحديدة القسم؛ أن اجتراح الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة؛وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية للبلاد.

وشدد البشير على ان تحقيق السلام؛ واسكات صوت البندقية أولوية قصوي للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الاطراف.

وأضاف: "سنكثف الاتصالات بالقوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي" ، مشيرًا إلى أن المناخ الدولي اصبح داعماً للسلام خاصة وان السودان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار.

وأكد الرئيس السوداني؛ أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.

وشدد علي أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي الي نهضة الدولة.

ولفت البشير الي ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة.