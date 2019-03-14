الصيني يلعب دورا كبيرا في تعاقد المريخ مع شلش

لعب عماد الصيني مدافع المريخ الجديد دورا كبيرا في تعاقد ناديه مع شلش مهاجم الهلال المشطوب وسعى الصيني على اقناع شلش بالانضمام للمريخ بعد شطبه من الكشوفات الزرقاء مباشرة.

وقال شلش في حديث اعلامي: الصيني اتصل بي عقب إخلاء خانتي في الهلال وسألني عن صحة الأمر وأبلغته بأنه صحيح وحالًا أبلغني برغبة المريخ في التعاقد معي صحني بالانضمام للمريخ وعكس ما وجده منذ اللحظات الأولى له وأكد لي أنه وجد تعاملا من المريخ وهو ما جعلني اوافق بسرعة على عرض المريخ والانضمام له.

يذكر ان المريخ تعاقد مع الصيني قادما من اهلي الخرطوم في اليوم قبل الاخير للتسجيلات التكميلية.