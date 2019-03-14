اتفاق الهند وباكستان على شق طريق للزوار السيخ

اتفقت الهند وباكستان اليوم الخميس، على المضى فى إنشاء معبر حدودى جديد وشق طريق يتيح للزوار السيخ الوصول إلى معبد مقدس فى باكستان فى ملمح نادر للتعاون بين البلدين بعد اشتعال التوتر بسبب النزاع القديم بينهما على إقليم كشمير.

والاجتماع هو الأول بين البلدين المسلحين نوويا منذ معركة جوية فوق المنطقة الواقعة فى جبال الهيمالايا الشهر الماضى أدت إلى اسقاط طائرة عسكرية هندية وأسر الطيار الذى أعادته إسلام اباد بعدها إلى بلاده.

وقالت الدولتان فى بيان مشترك "أجرى الجانبان مناقشات مفصلة وبناءة" وذلك بعد اجتماع بين مسؤولى البلدين اليوم الخميس عند نقطة تفتيش واجا على الحدود بينهما لوضع تفاصيل المعبر والطريق.

وقال المسؤولون إن المحادثات كانت ودية ومن المقرر عقد اجتماع آخر للخبراء الفنيين الأسبوع القادم. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تشغيل الطريق قريبا.

ومنذ وقت طويل تطلب أقلية السيخ فى ولاية البنجاب بشمال الهند توفير طريق أسهل للوصول إلى معبد فى قرية كارتاربور على الحدود مع باكستان ذات الأغلبية المسلمة.