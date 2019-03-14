زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد رسميا

حدد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان قد طلب من ريال مدريد البحث عن عرض لمدافع الفريق خيسيوس فاييخو للاستغناء عنه الصيف المقبل. وأوضحت الصحيفة، أنّ زيدان أبلغ اللاعب وإدارة ريال مدريد أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل، في ظل الإصابات المُتلاحقة له.

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