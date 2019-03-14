تونس تحظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوي

قالت وزارة النقل التونسية اليوم الخميس إنها قررت حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوى أو إقلاعها أو هبوطها من مطارات البلاد. وذكر البيان أن كل شركات الطيران التونسية بما فيها الخطوط التونسية المملوكة للدولة لا تمتلك طائرات من هذا الطراز وأضاف أن القرار إجراء احترازى.

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