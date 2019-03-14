ترامب: أمريكا تواجه 4 تهديدات على حدودها الجنوبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الديمقراطيين ينكرون أمن الحدود، ولا يعترفون بالتهديدات الأربعة، التي تواجهنا.

كتب ترامب على "تويتر" اليوم الخميس، "الديمقراطيون يرفضون الإقرار بحالات الموت والجرائم، وتجارة المخدرات، وتهريب البشر، الذي يحدث على حدودنا الجنوبية".

ونشر البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو يرصد لحظة عبور مئات المهاجرين، لحدود أمريكا الجنوبية مع المكسيك، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 247 مهاجرا غير شرعي، كانوا يعبرون الحدود الأمريكية في ولاية نيو ميكسيكو، في 16 يناير الماضي.

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ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر لمدة 35 يوما.

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإنهم تمكنوا من تعطيل البند الخاص بمقترح ترامب بشأن تمويل الجدار.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، حيث كشف مقترح جديد لترامب بشأن ميزانية العام الماضي، أنه يخطط للحصول على تمويل لبناء الجدار يتجاوز 8 مليارات دولار.