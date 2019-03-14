تفريق تظاهرة واعتقال العشرات ببورسودان

أفاد مراسل سودان نيوز 365 بخروج مظاهرات احتجاجية في الخرطوم وعطبرة وبور سودان، وأشار مراسلنا إلى أن الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين ببورسودان عقب تفريق تظاهرة حاشدة ، بينهم طلاب، وتأتي هذه المظاهرات عقب دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد.

ودعا القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير إلى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة وإلى التظاهر في اكثر من منطقة استجابت عدد كبير منها من بينها بورتسودان ومدني والقضارف وعطبرة وشمال دارفور والجنينة بغرب السودان.

ويشهد السودان منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)من العام الماضي، احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 يونيو 1989.

واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70بالمئة.