التشكيل المثالي لجولة دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث تأهل 8 أندية إلى الدور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، والتي تضم افضل الفرق على مستوى العالم. وأعلن موقع هو سكورد العالمي عن التشكيل الافضل لهذا الاسبوع من دور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون (مانشستر سيتي) Advertisements خط الدفاع : والكر (مانشستر سيتي) - فان دايك (ليفربول) - بيكيه (برشلونة) - زينتشينكو (مانشستر سيتي) خط الوسط : جوندوجان (مانشستر سيتي) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - ليونيل ميسي (برشلونة) - ليروى ساني (مانشستر سيتي) خط الهجوم : لويس سواريز (برشلونة) - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

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