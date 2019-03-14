مدرب النجم الساحلي: المنستيري أعطانا درسا في العزيمة

أعرب روجيه لومير، المدير الفني للنجم الساحلي، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه بنتيجة (1-3)، الأربعاء، أمام جاره ومضيفه الاتحاد المنستيري، في الجولة الـ17 من الدوري التونسي.
وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة: “لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة ليس للهزيمة فحسب، بل للطريقة التي انهزمنا بها”.
وتابع “لا بد أن أعبر عن إعجابي بما قدمه الاتحاد المنستيري من درس في العزيمة، بفضل لاعبين مميزين يتمتعون بفنيات طيبة”.
وواصل “علينا أن نستوعب الدرس لأن الفوز لا يمكن ضمانه إلا بعد نهاية اللقاء، وهذا ما لم يفهمه اللاعبون من خلال ما قاموا به اليوم”.
وأكمل “النجم الساحلي افتتح النتيجة في الشوط الأول لكنه لم يعرف كيف يحافظ على هذه الأسبقية وخرج متعادلا، ثم استقبل هدفين في الشوط الثاني أمام منافس آمن بحظوظه”.
وختم “الروح الانتصارية للاعبي المنستيري هي التي هزمتنا اليوم وعلينا مراجعة أنفسنا”.
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