أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة آخر تطورات العملية السياسية فى ليبيا

استعرض أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلي ليبيا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذى ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط وسلامة اتفقا، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما صباح اليوم الخميس، على أهمية مواصلة هذه الجهود بغية توحيد الرؤى بين الأشقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولاً إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، بما في ذلك في سياق المجموعة الرباعية التي تجمعهما أيضاً مع الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي ستجتمع قريباً لبحث الدور المشترك الذي يمكن أن تقوم به دعماً لجهود التسوية في البلاد.

