إطلاق سراح المغني آر كيلي

قالت الشرطة إن السلطات أطلقت سراح المغني آر كيلي من مقر احتجاز في شيكاجو بعد دفع أكثر من 161 ألف دولار، هي قيمة متأخرات نفقة أطفاله من زوجة سابقة لتنتهي ثاني فترة احتجاز له في أسبوعين بعد اعتقاله السابق.
وتم القبض على المغني البالغ من العمر 52 عاما يوم الأربعاء بسبب عدم دفع النفقة المستحقة لثلاثة أطفال من زوجته السابقة أندريا لي.
وقال قائد شرطة مقاطعة كوك إن آر كيلي سيتعين عليه دفع كامل المبلغ لإطلاق سراحه.
وقال سام راندال وهو متحدث باسم مكتب قائد الشرطة في مقابلة عبر الهاتف يوم السبت إن مصدر النقود التي دُفعت لم يتضح مشيرا إلى أن القسم المخصص لجهة دفع الأموال في الإيصال تُرك خاليا.
وأضاف ”عدم تحديد الهوية في هذا الموقف أمر نادر جدا... في العادة هذا القسم من البيانات في الإيصال يتم ذكره“.
ونقل موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت عن مصادر مقربة من كيلي قولها إن متبرعا مجهولا ساعده وأضاف الموقع أن مجموعة من معجبيه استقبلته لدى خروجه من الحجز.
ونقل الموقع عن كيلي قوله لمعجبيه ”أعد بأننا سنسوي كل هذا... هذا كل ما أستطيع قوله الآن“.
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