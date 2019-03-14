اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل دارفور وتدخل الدعم السريع

امتدت اليوم رقعة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

وفي الخرطوم خرجت مسيرات مناهضة للحكومة رفعت لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية". فيما أطلقت الشرطة بحسب شهود عيان الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما قتل 5 افراد وجرح 6 واختفاء العشرات بولاية غرب دارفور الجنينة تزامنا مع دعوة المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير.

وقال شهود عيان إن متظاهرين يهتفون "حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب" خرجوا إلى الشوارع في حي اردمتا بالجنينة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم وانباء عن انتشار الدعم السريع بشوارع المدينة بكثافة.

وتشير السلطات إلى أن 33 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجهات مستقلة اخري أن حصيلة القتلى تجاوزت الخمسين شخصا بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.