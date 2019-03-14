الشرطة يرفض البرمجة الجديدة لمباراته أمام الهلال

رفض الشرطة القضارف البرمجة الجديدة التي أعلنتها اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم والتي حددت اقامة مباراة الشرطة والهلال في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بإستاد القضارف.

ويتنافس الشرطة مع ود هاشم سنار وحي العرب بورتسودان وهلال كادوقلي على التأهل لدوري النخبة من المجموعة الثانية وتملك الفرق الأربعة مباريات مؤجلة مع الهلال.

واتهم اللواء عادل جمال رئيس نادي الشرطة لجان الاتحاد بانحيازها لأنديتها وولايتها خاصة في اللجنة المنظمة التي اصدرت أكثر من برمجة للدوري مما يؤكد تخبطها.

ولفت اللواء عادل جمال إلى أن اللجنة المنظمة يجب أن تتعامل مع جميع الأندية بأسلوب واحد وأن تسعى لتحقيق العدالة.

وتساءل اللواء عادل جمال: عن قرار الاتحاد العام بتحويل مباراة الهلال وهلال كادوقلي في الدورة الأولى لتلعب بأم درمان فيما تلعب المباراة الثانية بكادوقلي؟

Advertisements

وطالب اللواء عادل جمال اللجنة المنظمة ببرمجة مباراتي الهلال مع ود هاشم سنار وهلال كادوقلي ومن ثم برمجة مباراتي الهلال مع الشرطة وحي العرب.

واتهم اللواء جمال بعض الجهات التي قال إنها تسعى لاستهداف أندية الشرق في مسابقة الدوري الممتاز مثل حي العرب والشرطة بوضع هذه البرمجة الخاطئة.

وأعلن رئيس الشرطة رفضهم التام وتمسكهم بحق الشرطة بعدم أداء مباراة الفريق أمام الهلال في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأبان أنهم خاطبوا الاتحاد العام بقرارهم وطالبوه بضرورة برمجة مباراتي الهلال أمام ود هام وهلال كادوقلي قبل مباراة الأزرق أمام الشرطة.