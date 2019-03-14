الشعبي: التنطع في المواقف جعل تجمع المهنيين يعمل في السياسة

اكد المؤتمر الشعبي أن الحراك الحالي لايحل الأزمات والقضايا، ولكنه ينبه إليها. وأشار إلى أن التنطع في المواقف جعل تجمع المهنيين يعمل في السياسة رغم انه ليس سياسياً، وقال الأمين العام للحزب، د. علي الحاج، وفي مؤتمر صحفي بدار الحزب أمس : لا نريد بذلك أن نسكت الأصوات المحتجة، ولكن نحاول أن نحل قضايا كثيرة من منطلق الحلول بالنظر إلى ما تطرق إليه خطاب رئيس الجمهورية، وبحسب صحيفة آخر لحظة أشار الحاج إلى أنه التقى برئيس الجمهورية، وتحدثت معه حول الطوارئ .. ونحذر الحكومة بأننا سنقف مع المنظمات الدولية في حقوق الإنسان ضدها).

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