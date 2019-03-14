ليبيا: هيكلة القطاع الاداري والمالي لمنتسبي المنطقة العسكرية الوسطى

أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بنقل كل من السيد رئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدراء بعض الإدارات بالهيئة وكذلك السيد مدير إدارة الحسابات العسكرية وصحبه آمر فرع الحسابات المنطقة الشرقية إلى الجفرة. وتهدف المهمة إلى تنظيم وهيكلة القطاع الاداري والمالي لمنتسبي المنطقة العسكرية الوسطى.

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