الصين تتفوق على أمريكا فى تصنيف "قيادة العالم"

ازدادت الموافقة العالمية على القيادة الصينية، بينما يتراجع قبول الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير أصدرته مؤسسة جالوب الشهر الجارى.

وقال جالوب، إنّ متوسط الموافقة للقيادة الصينية في 134 دولة كانت 34%، حيث ارتفعت من 31% في العامين الماضيين.

وبلغت نسبة قبول الولايات المتحدة 31 %، وقال جالوب إن قبول القيادة الأمريكية تراجعت في جميع أنحاء العالم خلال العام الأول للرئيس دونالد ترامب في منصبه ولم يتعافى بعد، بينما اتسع تفوق الصين على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالموافقة على القيادة.

ووفقاً لمجالة بيزنس انسايدر الأمريكية، إنّ درجة التأييد العالمي للقيادة الأمريكية في أدنى مستوياتها مقارنة بإدارات الرؤساء الأمريكيين الثلاثة السابقين، وفي عام 2017، انخفضت معدلات الموافقة على القيادة الأمريكية بنسبة 10 نقاط مئوية أو أكثر في 65 دولة.

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وقال مؤلفو التقرير، إن مثل هذه التصنيفات المنخفضة للولايات المتحدة قد يكون لها آثار على "القوة الناعمة" والمليارات في التجارة الأمريكية.

وقال التقرير، إنه لاستكمال صعودها كقوة اقتصادية كبيرة، سعت الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة إلى توسيع نفوذها العالمي في مجالات أخرى، واستشهد جالوب بـ "الاستثمار الهائل للصين في مشاريعها الاقتصادية والعسكرية على نطاق واسع" بـ "زاوية دبلوماسية تؤكد على السيادة الوطنية وترفض التدخل الأجنبي بإسم حقوق الإنسان أو الديمقراطية".

وبلغت نسبة تأييد روسيا 30%، وأكدّ جالوب أنها "المرة الأولى التي تسير فيها هذه البلاد على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير، أنه ربما تكون سياسة ترامب الخارجية لـ" أمريكا أولا "في عامها الثاني قد فتحت الباب أمام الصين وروسيا لمراجعة نفوذهما العالمي".