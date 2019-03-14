عضو بارز بـ"العمال البريطانى": لندن تراقب الإخوان وتعتبرهم مصدراً للمعلومات

أكد مصطفى رجب العضو البارز في حزب "العمال" البريطاني، أن "الإخوان المسلمين" أدخلوا ثروات طائلة في بريطانيا، وأصبح لهم نفوذ داخل مجلس العموم، من خلال نواب يدعمونهم مادياً في الحملات الانتخابية.

وقال "رجب"، فى تصريحات لقناة الغد، إن الأمن البريطاني صديق لجماعة "الإخوان"، وفى الوقت نفسه، يراقب كل أنشطتهم، ولندن على دراية بكل ما يتعلق بالجماعة من تحركات تسجل بالصوت والصورة، وبريطانيا تستخدم "الإخوان" فى الحصول على المعلومات.