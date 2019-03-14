وقال "رجب"، فى تصريحات لقناة الغد، إن الأمن البريطاني صديق لجماعة "الإخوان"، وفى الوقت نفسه، يراقب كل أنشطتهم، ولندن على دراية بكل ما يتعلق بالجماعة من تحركات تسجل بالصوت والصورة، وبريطانيا تستخدم "الإخوان" فى الحصول على المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بارز بـ"العمال البريطانى": لندن تراقب الإخوان وتعتبرهم مصدراً للمعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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