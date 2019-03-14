قلنا ليكم المريخ صعب في التسجيلات وده حالتو جمال الوالي مافي.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بكل اسف غادر ياسر قصاري المتألق في آخر مباراة كشف المريخ وهنالك لاعبين في الكشف اقل منه مستوي وغادر أيضا حارس المرمي المميز عصام عبدالحميد كشف الزعيم وعصام لفت الأنظار بمستوي مدهش في البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة وأصيب بعدها واخذ وقتا طويلا في العلاج وعاد وتفاجأ بشطبه بسبب استقبال شباكه هدفين من هجوم الوادي نيالا لم يكن مسئولا عنهما والامنيات لقصاري وعصام بالتوفيق في مشوارهما القادم والامنيات أن يكون عماد الصيني ورحماني اضافة حقيقية للمريخ .. هذا مع قناعتي التامة أن الأحمر كان في حاجة لطرف يمين وطرف شمال ومهاجم وقام بتسجيل مشطوب الهلال شلش واعار محمد داؤد لاهلي شندي وكان بالإمكان اعارة التاج يعقوب لان المريخ مليئ بلاعبي الوسط أو شطب ضياء الدين وإعادة تسجيله بعد شفائه من الإصابة ذلك لان محمد داؤد لاعب صندوق ولم يخذل الجهاز الفني في كل. المباريات التي شارك فيها ودخل قلوب الجماهير والحمد للله أنه اعير ولم يشطب ولست ضد تسجيل شلش ولكن حزنت لخبر اعارة محمد داؤد وإعارته أكدت لي أن المدرب الزولفاني متذبذب في آرائه عن التسجيلات وما عندو كلمة وكان قد رفض قبل يومين شطب أو اعارة داؤد وعموما جماهير المريخ سعيدة جدا بشلش وكانت الأكثر إصرارا علي تسجيله والامنيات له بالتوفيق وطبعا شلش قبض مبلغ كبيرامس ورب ضارة نافعة

** لم نجد أي سبب مقنع لتأجيل مباراة المريخ وهلال الابيض التي كان مقررا لها غدا الجمعة وكانت تجربة مفيدة للمريخ وهو يستعد لمعركته الفاصلة أمام النجم وتأجلت الي ما بعد مباراة النجم .وإذا كتب للمريخ الصعود للنهائي العربي ستفيده بالتأكيد

** انتهت فترة التسجيلات التكميلية وكانت حصيلة القمة .تسجيل المريخ للصيني ورحماني وشلوشي وتسجيل الهلال لسليم اللوزي وتصعيد موفق وغادر بشة المحظوظ الكشف الازرق بعد تاريخ حافل وغادر أيضا المهاجم شلش الذي كرر مسلسل بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن وبعد انتقاله للزعيم سنطلق عليه شلوشي بدلا من شلش

** بالمناسبة حي الوادي نيالا وبالحسابات الدقيقة صعد لدوري النخبة متفوقا علي الموردة بنسبة الأهداف وتبقي الموردة تحت رحمة المريخ اذا انتصر علي هلال الابيض تصعد لدوري النخبة مباشرة وإذا انتصر الهلال او تعادل تبقي الموردة مع السلامة وتلعب في دوري التحدي

** نتمني أن تكلل المساعي بالنجاح ويذهب المريخ الي معسكر إعدادي قصير باديس ابابا وإذا لم يقام المعسكر نرجو أن يلعب مباريات ودية امام فرق لها وزنها والمباراة المقترحة امام ناكانا الزامبي صعب أن تقام اذا خسر ناكانا امام الهلال وحسب معلوماتي يفترض أن يغادر زعيم البلد الي اديس يوم الأحد المقبل وهنالك محاولات لإضافة الصيني وشلوشي ورحماني للكشف العربي أسوة بما فعل الاتحاد العربي مع نادي الوصل الإماراتي قبلا

** اختتمت التسجيلات التكميلية مساء امس وارتحنا من وجع الدماغ

** ياسر قصاري مكسب كبير لاي فريق يحصل علي توقيعه ولو كنت المسئول في نادي الهلال لما ترددت في تسجيله وهو افضل من شيبوب والشغيل والمحترف طويل القامة

** واهم من يعتقد ان الهلال سينتصر بكل سهولة علي ناكانا ومجنون من يعتقد ان المريخ سيعبر محطة النجم الساحلي بسهولة

** دوري الثمانية في الكونفدرالية الإفريقية يلعب بطريقة خروج المهزوم وربنا يستر علي الهلال من الزمالك والنجم الساحلي والصفاقسي وأندية المغرب اذا انتصر علي ناكانا وصعد

** ناكانا يبحث عن نقطة وحيموت موت مع الهلال والهلال يكون محظوظ لو انتصر زسكو علي الاشانتي

** في الأخبار أن الكاردينال لمح بمغادرة رئاسة الهلال اذا لم يصعد الفريق الي دور الثمانية في الكونفدرالية وإذا صح الخبر نقول أن القرار في محله لان الكاردينال صرف المليارات وزرع ويفترض أن يجني الثمار ..وماممكن اصرف بدون فايدة

** عماد الصيني اعطي المريخ كلمة ولم يزايد ولم ينشغل بالهلال واستحق الإشادة والاحترام والتقدير

** كم قبض الأمل عطبرة في صفقة سليم اللوزي وكم قبض الأهلي العاصمي في صفقة عماد الصيني

** سليم اللوزي صحفي وكاتب لبناني كبير لقب يستحقه لاعب الهلال الجديد سليم لانه فنان والكتابة فن والكورة فن

** الخرطوم الوطني خرج بنصيب الأسد من التسجيلات وحي العرب تعاقد مع اثنين مغاربة والمريخ لم يسجل الثنائي البرازيلي ولكن مجلس المريخ يستحق الإشادة وقد نجح في التسجيلات بدرجة يمكن أن نقول جيد وبعد هذا فلنتفرق جميعا لمعركة ضرب النجم الساحلي

** صديقنا الكبير اشرف عبد الحفيظ المريخابي الكبير ببورتسودان رزق بباكورة إنتاجه مولود زكر اختار له اسم عبدالحفيظ تيمنا بجده ..مليون مبروك ويتربي في عزكم

** المصائب لا تأتي فرادي .بعد اصابتي بالملاريا اللعينة ووفاة ابنة عمي لطيفة محمود لحقت بها ابنة عمي الأخري القانونية الضليعة سلوي عبدالهادي السيد أبوبكر وقد غادرت دنيانا الفانية اثر علة طارئة وتركت فراغا عريضا وبكاها الجميع بحرقة وكانت قمة في الأخلاق والنشاط والحيوية وأنها ارادة الله ولا راد لقضائه ونسأله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .الحمد للله .

** نضارة يا جماعة كلفتني أكثر من ٣ الاف جنيه ..نعمل شنو في البلد دي ..اعملو لينا نفرة يا خالد يا ليمونة

** مالكني ومحيرني شوف قلبي الاسير

** آخر دبوس

** قبل أن يفيق جمهور الهلال من صدمة الصيني تلقي الضربة الثانية من المريخ بتسجيل شلوشي ..قلنا ليكم المريخ صعب في التسجيلات وده حالتو جمال الوالي مافي