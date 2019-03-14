تفاصيل صادمة في مقتل 12 شخصا رميا بالرصاص بدارفور..!!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أزاح المتحري ضابط برتبة ملازم أول الباهي عبيد صالح ، الستار أمس بمحكمة جرائم دارفور الكبرى المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال أمس، وكشف للمحكمة تفاصيل صادمة عن مقتل (12) شخصاً بالرصاص بولاية شرق دارفور إثر نزاع في أراضٍ زراعية، ويواجه الاتهام بذلك (6) متهمين بينهم نظامي .

وكشف المتحري للمحكمة التي يترأسها (3) قضاة،عن أنه وبتاريخ 22/6/2016م حضر المبلغ المدعو عبد الله محمد أحمد، الى قسم شرطة أم طجوك بشرق دارفور وأبلغ قائلاً بأنه سمع صوت ذخيرة نارية، لافتاً الى انه وبموجب ذلك تحركوا من القسم لموقع إطلاق النيران، مبيناً بأنه وفي أثناء سيرهم تمت مشاهدة أحد الأشخاص يحمل على متن سيارته عدداً من المجني عليهم، لافتاً الى تدوين بلاغ بالواقعة .

أرانيك جنائية.. وتقارير تشريح

وتقدم المتحري ملازم اول شرطة الباهي عبيد، للمحكمة بـ(23) مستند اتهام عبارة عن أرانيك (8) جنائي وأمر تشريح للمجني عليهم، حيث لم يعترض ممثلو الدفاع عن المتهمين على جميع المستندات ما عدا مستندين احدهما قبلته المحكمة والآخر وافقت على اعتراض الدفاع عليه ورفضته.

في سياق متصل اشار المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام مساعد مدعي جرائم دارفور مكتب الخرطوم معتصم عبد الله محمود، الى أن المجني عليهم لقوا حتفهم موتى خلال اشتباك تم بينهم ومجموعتين أخريين حول نزاع في اراضٍ زراعية، منوهاً الى أنه ومن خلال اقوال الشاكي فإن مجموعتين اخريين قد قامتا بالهجوم على المجني عليهم واعتدوا عليهم بالضرب خلال تواجدهم بمنطقتهم الزراعية محل النزاع ومن ثم قتلهم، فيما كشف المتحري للمحكمة عن أن عمدة المنطقة التي تمت بها الحادثة حضر الى قسم الشرطة وابلغهم بأنه عمدة المجني عليهم المتوفين، لافتاً الى أن المجني عليهم كانوا في زراعتهم لتأتي مجموعتين وقامتا بضربهم، مشدداً على أن الشاهد العمدة افادهم بيومية التحريات كذلك بأنه المتهمين الاول والخامس وآخر قاموا بنهب (وابور) لتجمع بموجب ذلك مجموعة من الناس وحدث اطلاق ذخيرة من قبل مجموعة واحدة من ضمن المجموعتين المعتدتين على المجني عليهم، فيما ذكر المتحري للمحكمة بأنهم انطلقوا كقوة ناحية اطلاق النار وكان برفقتهم معتمد المنطقة وقائد المنطقة كذلك، مبيناً بأنهم حاولوا التقدم إلا أن الطرفين كانا في حالة اشتباك، وبرر للمحكمة عدم تقدمه لمسرح الحادثة لأنه قوته ضعيفة وقتها، فيما أكد وجود جثث على الارض .

في سياق مغاير نفى المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي الضليع عبد الله الدومة، معرفته بنوعية السلاح الذي اطلقت منه النار على المجني عليهم .

عيار ناري بالعنق

فيما كشف عن أول مجني عليه للمحكمة الذي إرسل المستشفى باورنيك (8) جنائي مستند اتهام (1) الى المركز الصحي أم طجوك وبعد الفحص عليه تبين وجود إصابة بعيار ناري في الفخذ والساق الشمال، فيما دفع المتحري بمستند اتهام (2)عبارة عن أمر تشريح لجثة المجني عليه بذات المركز الصحي وجاء تقرير الطبيب بوجود عيار ناري بمنطقة العنق واستمر الى الداخل مما ادى الى نزْف داخلي ادى الى هبوط الدورة الدموية ونتجت عنه الوفاة، فيما كشف تقرير التشريح كذلك عن وجود عيار ناري ثالث للمجني عليه الاول في الفخذ الايسر ادى لتهشم عظام الساق الايسر .

إصابة بالصدر

وحول المجني عليه الثاني كشف المتحري عن اورنيك جنائي له المرسل بواسطته لمركز صحي ام طجوك واتضح بأنه مصاب بالجانب الايسر بعيار ناري، في ما اعترض ممثل دفاع المتهم الاول والثاني على المستند على انه لا يحمل توقيع للطبيب، بينما حسمت المحكمة الامر بقبولها المستند كمستند اتهام (3) وشددت على ان المستند موقعاً، وحول امر التشريح مستند اتهام (4) للمجنى عليه الثاني كشف الطبيب عن إصابته بعيار ناري من الجهة اليسري للصدر دخول وخروج أدى الى نزْف حاد وهبوط في الدورة الدموية أدت للوفاة، كما يوجد عيار ناري آخر من الجانب الداخلي للفخذ الايسر وخروجه من الخارج للفخذ الأيسر .

تهشم الجمجمة

وفي ما يتعلق بالمجني عليه الثالث جاء تقرير الطبيب باورنيك (8) جنائي مستند اتهام (5) وجود اصابة على رأسه والظهر وكسر من الجهة اليسري لكوع يده اليسري، فيما كشف في ذات الوقت مستند اتهام (6) أمر تشريح المجني عليه الثالث عن وجود إصابة بعيار ناري بجانب رأسه ادى لتهشم الجمجمة سبب نزفاً حاداً ثم وجود كذلك عيار ناري ثانٍ في الظهر وعيار ثالث في حلمة الثدي للمجني عليه من الجهة اليسرى أدى للوفاة .

نزْف داخلي

في ذات السياق تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (7) عبارة عن أورنيك (8) جنائي للمجني عليه الرابع واتضح من اقوال الطبيب بأنه وبعد الكشف تبين انه وجد متوفياً، ليتم تشريحه بموجب اوامر تشريح طبي مستند اتهام (8) الذي كشف عن أن المجني عليه الرابع مصاب بعيار ناري من الجهة اليسري اسفل الثدي واستقر بالقلب ادى الى نزْف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية، فيما كشف مستند اتهام (9) اورنيك جنائي للمجني عليه الخامس عن وجوده متوفياً ليتم تشريحه بموجب مستند اتهام (10) وتبين وجود عيار ناري في الجبهة وخروجها بمؤخرة الرأس بجانب عيار ناري ثانٍ لكل الساقين ادى لكسرها، في ذات الوقت دفع المتحري بمستند اتهام (11) اورنيك جنائي للمجني عليه السادس واتضح بأنه متوفياً، ليشرح طبياً بموجب مستند اتهام (12) واتضح اصابته بعيار ناري بلوحة الكتف الايسر والخروج اسفل العنق كما يوجد عيار ناري أسفل المستقيم وخروج بالخصيتين ما ادى لهبوط حاد بالدورة الدموية وكان سبب الوفاة .

عيار ناري بالأذن

في ذات الاتجاه تقدم المتحري بمستند اتهام (13) اورنيك (8) جنائي للمجني عليه السابع وتبين بأنه متوفياً ليرسل لمركز صحي ام طجوك بموجب مستند اتهام (14) امر التشريح وجاء التقرير وجود عيار ناري اسفل الأذن اليسري والخروج بالأذن اليمني ادى لنزْف ادى للوفاة .

تهشم الساق

فيما تقدم المتحري ايضاً للمحكمة بمستند اتهام (15) عبارة عن أورنيك جنائي للمجني عليه الثامن وبفحص الطبيب اتضح بأنه متوفياً ليتم ارساله للمركز الصحي لتشريحه بموجب مستند اتهام (16) واتضح بأنه مصاب بعيار ناري اعلى الفخذ الأيسر وخروج بمنطقة الحوض كما يوجد عيار ناري أسفل الفخذ ادى لتهشم الحوض سبب نزْفاً ادى لهبوط حاد للدورة الدموية ثم وجود عيار ناري بالساق ادى لتهشمها وسبب نزْفاً ادى للوفاة .

نزْف الرئتين

فيما نوه المتحري الى أن مستند اتهام (17) اورنيك جنائي للمجني عليه التاسع تبين بأنه متوفيا ًليشرح بموجب مستند اتهام (18) أمر تشريح واتضح بأنه مصاب بعيار ناري اسفل لوح الكتف اليمين والخروج بمقدمة الصدر أدى لنزْف حاد بالرئتين ادى لهبوط الدورة الدموية ادى للوفاة، فيما دفع المتحري بمستند اتهام (19) أورنيك جنائي للمجني عليه العاشر وتبين بأنه متوفياً بعد الكشف الطبي عليه، ليرسل عقبها للتشريح بموجب مستند اتهام (20) أمر تشريح واتضح بأنه مصاب بعيار ناري أعلى الذراع الايسر استقر بمنطقة القلب أدى لنزْف داخلي، كما يوجد ضرب بآلة صلبة في الانف ونزْف في الرأس مما أدى للوفاة .

فيما نوه مستند اتهام (21) اورنيك جنائي للمجني عليه الحادي عشر بأنه وجد متوفياً، وأشار مستند اتهام (22) امر تشريح بأنه مصاب بعيار ناري بالجانب الايسر للصدر استقر في القلب مما سبب نزْفاً داخلياً ادى لهبوط الدورة الدمومية وسبب الوفاة كما يوجد عيار ناري في الساعد الايسر ادى لكسرها .

فيما لفت مستند اتهام (23) للمجني عليه الثاني عشر بأنه وجد متوفياً وارسل لمستشفى الجنينة التعليمي وجاء قرار الطبيب اصابته بعيار ناري بالدرقة بالجهة اليمني وخروجها بالإلية سبب اذى جسيماً للمستقيم ومخرج البول ادى لهبوط الدورة الدموية ونزْف، منوهاً الى دفن الجثمان ولم يكن هناك أمر تشريح من النيابة .

رفض مستند اتهام

فيما رفضت المحكمة مستند اتهام (24) للمجني عليه الذي أرسل مستشفى الجنينة التعليمي وجاء قرار الطبيب بأنه يعاني من كسر في الساعد الايسر في احدى العضلتين ويحتاج مقابلة اختصاصي ، وبررت المحكمة الى أن الجهة الصادرة للمستند غير معروفة وكذلك الختم غير معروف. في ذات الوقت حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة سماع المتحري .