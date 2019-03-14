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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لم ينسى مجلس الهلال في التسجيلات التكميلية الحالية أن يدعم صفوف الوصيف بالكتاحة (شلش).
• ظل الهلال في كل موسم يقدم نجومه هدايا للوصيف .. حتي وان كانت تلك الهدايا تأتي عن طريق الشطب.
• هذه المساحة ليست لسرد هذا المسلسل الطويل .. لكن يكفي تحقيق نجوم الهلال نجاح منقطع النظير مع الوصيف.
• وهذا يؤكد خطأ قرار شطب اللاعبين .. والذي تم دون دراسة من مجلس الادارة.
• الي متي يواصل المجلس هذا التخبط خلال التسجيلات,
• ولن نذهب بعيدا .. وقبل ساعات تم شطب قائد الهلال بتلك الطريقة التي لم تجد القبول وسط الاهلة.
• بشة جلاد الوصيف والمنقذ بكل بساطة تم شطبه من كشوفات النادي الذي قدم له أجمل سنوات حياته .. وأسعد الجماهير بأهدافه الغالية.
• بالأمس تسبب انتقال شلش الي الوصيف في احباط كبير وسط القاعدة الزرقاء.
• الصادق ما زال لاعبا صغيرا ويملك امكانيات هائلة .. ويتميز بالسرعة وزعزعة دفاعات الخصوم .. وهذا ما يتمناه اي مدرب في العالم.
• (عايز أعرف حاجة واحدة بس .. من هو المسؤول عن عملية التسجيلات في الهلال).
• اصابنا الألم ونحن نشاهد جماهير الوصيف تحتفل بمشاطيب الهلال.
• شلش يستحق الاستمرار في الكشوفات .. وهذا اللاعب لم يجد الفرصة الكافية للظهور.
• تسجيلات النادي الازرق لم تنال رضا الجماهير .. والفريق يخوض البطولة الافريقية وكان الافضل دعمه بأسماء جيدة تقوده لمواصلة النجاحات حال تأهله للمرحلة التالية.
• بعض خطوط الازرق تحتاج للدعم .. بعد ان لم تظهر المطلوب في المباريات الماضية .. كما ان الفريق سيواجه معارك شرسة في الكونفدرالية.
(صمت اخير) ..
• ليه كل العذاب وكل الألم.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل دعم الوصيف ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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