الهلال يواصل دعم الوصيف ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لم ينسى مجلس الهلال في التسجيلات التكميلية الحالية أن يدعم صفوف الوصيف بالكتاحة (شلش).

• ظل الهلال في كل موسم يقدم نجومه هدايا للوصيف .. حتي وان كانت تلك الهدايا تأتي عن طريق الشطب.

• هذه المساحة ليست لسرد هذا المسلسل الطويل .. لكن يكفي تحقيق نجوم الهلال نجاح منقطع النظير مع الوصيف.

• وهذا يؤكد خطأ قرار شطب اللاعبين .. والذي تم دون دراسة من مجلس الادارة.

• الي متي يواصل المجلس هذا التخبط خلال التسجيلات,

• ولن نذهب بعيدا .. وقبل ساعات تم شطب قائد الهلال بتلك الطريقة التي لم تجد القبول وسط الاهلة.

• بشة جلاد الوصيف والمنقذ بكل بساطة تم شطبه من كشوفات النادي الذي قدم له أجمل سنوات حياته .. وأسعد الجماهير بأهدافه الغالية.

• بالأمس تسبب انتقال شلش الي الوصيف في احباط كبير وسط القاعدة الزرقاء.

• الصادق ما زال لاعبا صغيرا ويملك امكانيات هائلة .. ويتميز بالسرعة وزعزعة دفاعات الخصوم .. وهذا ما يتمناه اي مدرب في العالم.

• (عايز أعرف حاجة واحدة بس .. من هو المسؤول عن عملية التسجيلات في الهلال).

• اصابنا الألم ونحن نشاهد جماهير الوصيف تحتفل بمشاطيب الهلال.

• شلش يستحق الاستمرار في الكشوفات .. وهذا اللاعب لم يجد الفرصة الكافية للظهور.

• تسجيلات النادي الازرق لم تنال رضا الجماهير .. والفريق يخوض البطولة الافريقية وكان الافضل دعمه بأسماء جيدة تقوده لمواصلة النجاحات حال تأهله للمرحلة التالية.

• بعض خطوط الازرق تحتاج للدعم .. بعد ان لم تظهر المطلوب في المباريات الماضية .. كما ان الفريق سيواجه معارك شرسة في الكونفدرالية.

(صمت اخير) ..

• ليه كل العذاب وكل الألم.