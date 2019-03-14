محاولة اغتيال.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ شطب لاعب (معتزل) لم تحدث في تاريخ كرة القدم لكنه حدث في هذا العهد اللئيم .
@ تاريخ الهلال الناصع البياض بات ملوثاً ومذابح القاده تتواصل .
@ ارادوا اذلال قائد الهلال ولكن هيهات .
@ بشه قرأ افكارهم مبكراً فسبقهم بالاعتزال قبل الشطب .
@ حتى حينما بعثوا باحدهم باقناعه بالتراجع حتى يشطبوه لاحقاً فرض عليهم شروط تعجيزيه .
@ بشه سبقهم للاتحاد العام وقدم خطاب الاعتزال .
@ خطوه بشه افسدت مخطط كردنه اللئيم .
@ ما حدث لبشه رساله لبوي واطهر وجمعه ولكل كباتن الهلال .
@ رساله لسليم ولكل قادم للهلال .
@ كردنه يقول لهم (هذا مصير من يرتدي شعار الهلال في هذا العهد اللئيم)
⚽ المؤسف ان القرار اللئيم صدر باسم مجلس الهلال رغم انه لم يجتمع !!
@ ترى حتى متى يصمت الكومبارس والبعض يستغل اسم المجلس !!
@ نعم .. اعضاء مجلس كردنه من الوافدين على الهلال لذا نأسف فقط لحسن علي عيسي .
@ انه وحده ابن الهلال وصاحب تاريخ وضي .
@ عيسي لا يشبهم وسيرته تتلوث بافعال هذه الشرذمه .
⚽ القرار الكاردينالي الغبي صدر والجميع يتأهب لمعركة العبور والتأهل .
@ توقيت القرار يؤكد ان مصلحة الهلال ليست اولويه عند الكاردينال .
@ الاولويه عنده لتصفية الخصومات الشخصيه .
@ عموماً القرار زاد من شعبية بشه وجعل كردنه في مرمي النيران .
@ لو دخل كردنه المواقع الهلاليه لغادر الهلال اليوم قبل الغد .
@ كردنه بات الرئيس الاكثراً عداءاً لشعب الهلال .
@ الرئيس المكروه من الجميع (عدا المنتفعين)
@ على كردنه حضور مباراة الاحد ليسمع رأي الجمهور في جريمته ضد بشه .
@ جمهور الهلال رتب حاله لاسماع رأيه امسية الاحد .
⚽ يا سلام على (الجبهه العريضه وهي تصدر بياناً ساخناً ترفض فيه التآمر ضد بشه)
@ الجبهه العريضه باتت لسان حال اهل الهلال .
@ طبيعي ان تصمت شلة شوري الكاردينال .
@ عبد الرحمن سرالختم ظهر في قناة الكاردينال بصورة مهزوزه .
@ تغزل في كردنه حتى ظنناه يتحدث عن البابا !!
@ لم يصدر منه ولو عتاب لما لحق ببشه !!
@ سر الختم دعا الرؤساء لمباراة الاحد وهو يدرك ما لحق بهم من هتك اعراض تجاوزهم لاسرهم بل حتي امواتهم .
@ ان عذرنا اهل الحاجه والمحتاجين وهم يطبلون للرجل الذي اساء للكيان وبعثر لحمته فبماذا نعذر سرالختم ؟؟ .
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