محاولة اغتيال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ شطب لاعب (معتزل) لم تحدث في تاريخ كرة القدم لكنه حدث في هذا العهد اللئيم .

@ تاريخ الهلال الناصع البياض بات ملوثاً ومذابح القاده تتواصل .

@ ارادوا اذلال قائد الهلال ولكن هيهات .

@ بشه قرأ افكارهم مبكراً فسبقهم بالاعتزال قبل الشطب .

@ حتى حينما بعثوا باحدهم باقناعه بالتراجع حتى يشطبوه لاحقاً فرض عليهم شروط تعجيزيه .

@ بشه سبقهم للاتحاد العام وقدم خطاب الاعتزال .

@ خطوه بشه افسدت مخطط كردنه اللئيم .

@ ما حدث لبشه رساله لبوي واطهر وجمعه ولكل كباتن الهلال .

@ رساله لسليم ولكل قادم للهلال .

@ كردنه يقول لهم (هذا مصير من يرتدي شعار الهلال في هذا العهد اللئيم)

⚽ المؤسف ان القرار اللئيم صدر باسم مجلس الهلال رغم انه لم يجتمع !!

@ ترى حتى متى يصمت الكومبارس والبعض يستغل اسم المجلس !!

@ نعم .. اعضاء مجلس كردنه من الوافدين على الهلال لذا نأسف فقط لحسن علي عيسي .

@ انه وحده ابن الهلال وصاحب تاريخ وضي .

@ عيسي لا يشبهم وسيرته تتلوث بافعال هذه الشرذمه .

⚽ القرار الكاردينالي الغبي صدر والجميع يتأهب لمعركة العبور والتأهل .

@ توقيت القرار يؤكد ان مصلحة الهلال ليست اولويه عند الكاردينال .

@ الاولويه عنده لتصفية الخصومات الشخصيه .

@ عموماً القرار زاد من شعبية بشه وجعل كردنه في مرمي النيران .

@ لو دخل كردنه المواقع الهلاليه لغادر الهلال اليوم قبل الغد .

@ كردنه بات الرئيس الاكثراً عداءاً لشعب الهلال .

@ الرئيس المكروه من الجميع (عدا المنتفعين)

@ على كردنه حضور مباراة الاحد ليسمع رأي الجمهور في جريمته ضد بشه .

@ جمهور الهلال رتب حاله لاسماع رأيه امسية الاحد .

⚽ يا سلام على (الجبهه العريضه وهي تصدر بياناً ساخناً ترفض فيه التآمر ضد بشه)

@ الجبهه العريضه باتت لسان حال اهل الهلال .

@ طبيعي ان تصمت شلة شوري الكاردينال .

@ عبد الرحمن سرالختم ظهر في قناة الكاردينال بصورة مهزوزه .

@ تغزل في كردنه حتى ظنناه يتحدث عن البابا !!

@ لم يصدر منه ولو عتاب لما لحق ببشه !!

@ سر الختم دعا الرؤساء لمباراة الاحد وهو يدرك ما لحق بهم من هتك اعراض تجاوزهم لاسرهم بل حتي امواتهم .

@ ان عذرنا اهل الحاجه والمحتاجين وهم يطبلون للرجل الذي اساء للكيان وبعثر لحمته فبماذا نعذر سرالختم ؟؟ .