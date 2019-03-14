خيوط الطواقي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وهي بخلاف طواقي وردي..

> والتي أبدعها محجوب شريف شعراً في رائعته الوطنية (وطنا)..

> وذلك حين يقول، شاعر الشعب :

تغني السواقي… خيوط الطواقي… سلام التلاقي..

ودموع الفراق..

> أما لماذا هو شاعر الشعب فذاك لأن أهل اليسار مبدعون، شئنا أم أبينا..

> هم يجسدون التعبير عن النبض بأجمل – وأيسر – ما يكون..

> نبض الناس… الوطن… السياسة… الجمال… المشاعر… وخيوط الحياة..

> وأفضل من غنى لذلكم كله اليساريون..

> وهم الذين افترعوا بدعة المزج الحميدة، بين الوطن الحبيب… والحبيب المحبوب..

> فكانت رمزية إبداعية تفردوا بها دوناً عن الآخرين..

> وصدق شريف حين ختم رائعته الوطنية المذكورة بمقطع :

جميع الأغاني اتكالن عليك..

> وطبعاً مثل حديثنا هذا لا يعجب صديقي اللدود – وجاري الجديد – إسحاق..

> ويفتأ ينظر إلى إبداع اليسار من طرفٍ خفي..

> ويتمنى – في قرارة نفسه – أنْ لو كان أهل اليمين يأتون بمثله..

> ودلالة تمنيه هذا ما يبطنه – ولا يظهره – بين ثنايا كتاباته… أحياناً..

> أما ما نتمناه نحن فهو ما لا ينظر إليه إسحاق بعين الرضا..

> رغم إنه من صميم الدين الذي نصب من نفسه مدافعاً عنه في بلادنا..

> بل هو جوهر الدين، وأساس مقاصده العليا..

> فالله عدلٌ يحب العدل… وحقٌ يحب الحق… ورحيم يحب الرحمة..

> ومن أجل ذلك جعل الإنسان خليفةً له في الأرض..

> والديمقراطية التي ينتهجها الغرب تكفل ذلكم كله…. وتضمنه… وتذود عنه..

> ثم هي نتاج تطور تاريخي – متدرج – لابتكار إسلامي… سياسي..

> وهو أدب التداول السلمي – الحضاري – للحكم..

> فما كان يجري تحت سقيفة بني ساعدة هو أصل ما يجري في العالم الآن..

> العالم الديمقراطي… والغرب على وجه التحديد..

> ونحن معجبون بالديمقراطية هذه… بحسبانها اختراعاً إسلامياً..

> ومن قبل يحكي لنا الله كيف أنه جادل إبليس ذاته… وسمح له بمجادلته..

> ولكن الإسلام السياسي الآن لا يعجبه إلا منطق فرعون..

> أي منطق : ما أُريكم إلا ما أرى… وما أهديكم إلا سبيل الرشاد..

> فمن عصى فله العصا… وربما الصلب على جذوع النخل..

> ثم حصانات لا يعرفها الإسلام… وما عرفها حكام ديمقراطية السقيفة..

> ورئيس وزراء إسرائيل تحقق معه الشرطة الآن..

> تماماً كما وقف أمير المؤمنين علي أمام القاضي… في نزاعٍ على درع..

> وغاشيةٌ تجعلنا نهرب من حيز الداخل إلى فضاء الخارج..

> ونحدث عن مثل الذي نحدث به الآن.. مقارنةً بيننا وبينهم..

> بين عالم الإسلام… ولا إسلام، وعالم الـ لا إسلام… وكل روح الإسلام..

> فإذا بالذي ننسجه أحرفاً يُنسج خيوطاً لطواقٍ..

> ثم تُرمى كلٌّ منها على رؤوس هنا، هربنا منها… ومن عالمها..

> فتجيء على مقاسها بالضبط، دون قصدٍ منا..

> فقصدنا أن نغني بعيداً… بعيداً جداً هناك… بعيداً حتى عن إسحاق..

> وتغني معنا السواقي…

> وخيوط الطواقي !!.