خيوط الطواقي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> وهي بخلاف طواقي وردي..
> والتي أبدعها محجوب شريف شعراً في رائعته الوطنية (وطنا)..
> وذلك حين يقول، شاعر الشعب :
تغني السواقي… خيوط الطواقي… سلام التلاقي..
ودموع الفراق..
> أما لماذا هو شاعر الشعب فذاك لأن أهل اليسار مبدعون، شئنا أم أبينا..
> هم يجسدون التعبير عن النبض بأجمل – وأيسر – ما يكون..
> نبض الناس… الوطن… السياسة… الجمال… المشاعر… وخيوط الحياة..
> وأفضل من غنى لذلكم كله اليساريون..
> وهم الذين افترعوا بدعة المزج الحميدة، بين الوطن الحبيب… والحبيب المحبوب..
> فكانت رمزية إبداعية تفردوا بها دوناً عن الآخرين..
> وصدق شريف حين ختم رائعته الوطنية المذكورة بمقطع :
جميع الأغاني اتكالن عليك..
> وطبعاً مثل حديثنا هذا لا يعجب صديقي اللدود – وجاري الجديد – إسحاق..
> ويفتأ ينظر إلى إبداع اليسار من طرفٍ خفي..
> ويتمنى – في قرارة نفسه – أنْ لو كان أهل اليمين يأتون بمثله..
> ودلالة تمنيه هذا ما يبطنه – ولا يظهره – بين ثنايا كتاباته… أحياناً..
> أما ما نتمناه نحن فهو ما لا ينظر إليه إسحاق بعين الرضا..
> رغم إنه من صميم الدين الذي نصب من نفسه مدافعاً عنه في بلادنا..
> بل هو جوهر الدين، وأساس مقاصده العليا..
> فالله عدلٌ يحب العدل… وحقٌ يحب الحق… ورحيم يحب الرحمة..
> ومن أجل ذلك جعل الإنسان خليفةً له في الأرض..
> والديمقراطية التي ينتهجها الغرب تكفل ذلكم كله…. وتضمنه… وتذود عنه..
> ثم هي نتاج تطور تاريخي – متدرج – لابتكار إسلامي… سياسي..
> وهو أدب التداول السلمي – الحضاري – للحكم..
> فما كان يجري تحت سقيفة بني ساعدة هو أصل ما يجري في العالم الآن..
> العالم الديمقراطي… والغرب على وجه التحديد..
> ونحن معجبون بالديمقراطية هذه… بحسبانها اختراعاً إسلامياً..
> ومن قبل يحكي لنا الله كيف أنه جادل إبليس ذاته… وسمح له بمجادلته..
> ولكن الإسلام السياسي الآن لا يعجبه إلا منطق فرعون..
> أي منطق : ما أُريكم إلا ما أرى… وما أهديكم إلا سبيل الرشاد..
> فمن عصى فله العصا… وربما الصلب على جذوع النخل..
> ثم حصانات لا يعرفها الإسلام… وما عرفها حكام ديمقراطية السقيفة..
> ورئيس وزراء إسرائيل تحقق معه الشرطة الآن..
> تماماً كما وقف أمير المؤمنين علي أمام القاضي… في نزاعٍ على درع..
> وغاشيةٌ تجعلنا نهرب من حيز الداخل إلى فضاء الخارج..
> ونحدث عن مثل الذي نحدث به الآن.. مقارنةً بيننا وبينهم..
> بين عالم الإسلام… ولا إسلام، وعالم الـ لا إسلام… وكل روح الإسلام..
> فإذا بالذي ننسجه أحرفاً يُنسج خيوطاً لطواقٍ..
> ثم تُرمى كلٌّ منها على رؤوس هنا، هربنا منها… ومن عالمها..
> فتجيء على مقاسها بالضبط، دون قصدٍ منا..
> فقصدنا أن نغني بعيداً… بعيداً جداً هناك… بعيداً حتى عن إسحاق..
> وتغني معنا السواقي…
> وخيوط الطواقي !!.
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