الكاردينال يبني المريخ بـ(أسمنت) الهلال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* الشهرة الكبيرة التي وجدتها (ساقية جحا) ربما تتجاوز شهرة (عزة في هواك) لصاحبها خليل فرح ..
* وساقية جحا ما كان لها أن تبلغ من الشهرة كل هذه المكانة لولا أنها (بتشيل من البحر وتكب في البحر) ..
* كانت ساقية (عبيطة) تلك التي يملكها جحا ..
* تشيل من البحر وتكب في البحر ولا أعرف هل كان ذلك يعجب جحا أم أنه أصلح حال ساقيته ؟
* والآن في الهلال يشتهر الكاردينال شهرة ربما تفوق ساقية جحا ..
* ولكن الكاردينال لا يشتهر بالمال ولا بالنجاح ولا بالحكمة، بل يشتهر بالتهور وتواضع الفكر الإداري ..
* وما من عيب أضر من (عدم الحكمة) بالنسبة للقادة ..
* فمن منحه الله الحكمة فقد منحه خيراً كثيراً ..
* ومن حرمه الله الحكمة فقد حرمه خيراً وفيراً ..
* الحكمة تاج ووقار وهي لا تعتبر حصرية على أهل المال والأعمال والسلطة ..
* ليس بالضرورة أن يكون كل صاحب مال حكيماً ..
* ولكن بالضرورة أن يكون كل قائد حكيماً ..
* القائد الأحمق والمستعجل والخفيف لا يمكن أن ينجح لأن الحكمة مقرونة بالتوفيق هي حجر ساس كل ناجح وكل قائد ..
* والمتابع لمسيرة الكاردينال مع الهلال يلاحظ وبشكل واضح أن الرجل غير حكيم ولا تتوفر فيه صفات القائد ..
* مثلما تحدث الناس عن شخصية مدثر كاريكا عندما كان قائداً للهلال وقالوا إنه (قائد باهت)، فإن الكاردينال نفسه قائد باهت ..
* يملك الكاردينال المال والعلاقات ولكن شخصية القائد لا تتوفر عنده ..
* هل يذكر أحد أي موقف للكاردينال فيه حكمة ؟
* هل حدثت مشكلة أو قضية في الهلال تعامل معها الكاردينال بحكمة ؟
* كل الأمور التي كانت تحتاج لحكمة تعامل معها الكاردينال بتهور واستعجال وغرور وحماقة لا تشبه القادة ..
* دخل في حرب مع الاتحاد العام فاستخدم فيها مفردات (اللقيمات) وانتهى به الحال لسحب الهلال من المنافسة ..
* جلس مع بكري المدينة ليفاوضه فكانت النهاية ذهاب بكري للمريخ ..
* ذهب بكري وخرج الكاردينال يصرح ويقول :(بكري تاني ما بدقها)..
* جلس مع محمد عبد الرحمن ليفاوضه فكانت النهاية ذهاب محمد للمريخ ..
* ذهب محمد وخرج الكاردينال عبر حاشيته يصرح ويقول: (محمد إصابتو مزمنة وتاني ما بلعب كورة) ..
* فشل في إقناع التش وبيبو ورمضان عجب والسماني الصاوي ..
* بل، فشل حتى في إقناع عماد الصيني ..
* والآن يفشل في إقناع الصادق شلش ..
* الكاردينال رئيس وليس قائد ..
* وهنالك فرق كبير بين الرئيس والقائد ..
* رئيس ممكن يجي بواسطة القروش والتلميع والشو ولكن القائد لا تصنعه القروش ..
* قرار الكاردينال بشطب بشة (المعتزل أصلاً) لا يضاهيه إلا قرار تقديم الصادق شلش هدية للمريخ ..
* تواصلت هدايا الرئيس (الما قائد) للمريخ ..
* إن ما يقوم به الكاردينال من دعم للمريخ لم يوفق فيه حتى جمال الوالي الذي حكم المريخ (14) سنة ..
* ولعل أحدهم قد طرح بالأمس، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سؤالاً خطيراً قال فيه : (يا جماعة أنا جادي، الكاردينال ده هلالابي ولا مريخابي)؟
* والسؤال منطقي ولا غبار عليه طالما الرجل يقوم بأعمال تجعل خدماته ذات نفع أكبر للمريخ ..
* سؤال مشروع : هل الكاردينال هلالابي ؟
* لو ترك الكاردينال ملف الصادق شلش للمشجع الهلالي المعروف (فضل الله الصحاف) لما ذهب شلش إلى المريخ ..
* لو كان ملف شلش مسؤولية أصغر مشجع لما فشل فيه ..
* ولكن الكاردينال يفشل لأنه رئيس وليس قائداً ..
* يفشل لأن المنطق عنده أمسك لي وأقطع ليك ..
* يفشل لأن الفهم عنده هو (الباب بفوِّت جمل) ..
* يفشل لأن القول عنده هو (عاجبك ما عاجبك في ستين) ..
* هل هنالك رئيس يقول : (بشة لو داير يعتزل طوالي يعتزل فهناك 30 بشة) ..
* في قائد بيقول كده في حق لاعب مازال وقتها (جاري في الملعب)؟
* في قائد بيقول شطبنا شيبولا لأن زوجته بتجهض كتير؟
* سيحدثونا عن شلش الذي رفض الإعارة ..
* وسنحدثهم عن غياب الحكمة التي جعلت ولد صغير زي شلش يستفز رئيس، ما قائد اسمه الكاردينال..
* قال ليهم ما داير إعارة قالوا ليهو أنت قايل نفسك بتهددنا ؟ يلا أمشي ..
* دي طريقة بتاعت سوق ..
* دي ما طريقة قائد مسؤول عن سعادة (20) مليون نسمة ..
* البعض لهم تحفظات تجاه شلش ولكن هذا لا ينفي أن شلش (نواة) لنجم كبير ..
* هو بكري جديد ..
* الأغبياء وحدهم يقولون : (بكري عمل شنو للمريخ والغربال عمل شنو) ؟
* هذا فهم بليد، فإذا كان المريخ في وجود بكري ومحمد قد حل وصيفاً للهلال فإن محمد وبكري لو لم يذهبا للمريخ ربما لا يجد المريخ حتى مركز الوصيف ..
* هكذا تقاس الأشياء ..
* إذا كان الكاردينال فاشلاً في إقناع شلش بقبول الإعارة فهل سيقنعنا بأنه سيقود الهلال لمنصات التتويج القاري ..
* غداً سيقول الكاردينال ما قاله في وقت سابق (الصادق شلش لما كان معانا ما كان كده أنا ما عارف لعاب كده كيف لما مشى المريخ) ..
* ح يقول كده زي ما قالها في لاعبين آخرين ..
* رئيس لا عندو بعد نظر ولا عندو حكمة ولا عندو كاريزما ..
* رئيس بالعافية يشلع الهلال ويبني المريخ ولو كره الهلالاب ..
* و..و..
* ونواصل ..
كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يبني المريخ بـ(أسمنت) الهلال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.