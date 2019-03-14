الكاردينال يبني المريخ بـ(أسمنت) الهلال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الشهرة الكبيرة التي وجدتها (ساقية جحا) ربما تتجاوز شهرة (عزة في هواك) لصاحبها خليل فرح ..

* وساقية جحا ما كان لها أن تبلغ من الشهرة كل هذه المكانة لولا أنها (بتشيل من البحر وتكب في البحر) ..

* كانت ساقية (عبيطة) تلك التي يملكها جحا ..

* تشيل من البحر وتكب في البحر ولا أعرف هل كان ذلك يعجب جحا أم أنه أصلح حال ساقيته ؟

* والآن في الهلال يشتهر الكاردينال شهرة ربما تفوق ساقية جحا ..

* ولكن الكاردينال لا يشتهر بالمال ولا بالنجاح ولا بالحكمة، بل يشتهر بالتهور وتواضع الفكر الإداري ..

* وما من عيب أضر من (عدم الحكمة) بالنسبة للقادة ..

* فمن منحه الله الحكمة فقد منحه خيراً كثيراً ..

* ومن حرمه الله الحكمة فقد حرمه خيراً وفيراً ..

* الحكمة تاج ووقار وهي لا تعتبر حصرية على أهل المال والأعمال والسلطة ..

* ليس بالضرورة أن يكون كل صاحب مال حكيماً ..

* ولكن بالضرورة أن يكون كل قائد حكيماً ..

* القائد الأحمق والمستعجل والخفيف لا يمكن أن ينجح لأن الحكمة مقرونة بالتوفيق هي حجر ساس كل ناجح وكل قائد ..

* والمتابع لمسيرة الكاردينال مع الهلال يلاحظ وبشكل واضح أن الرجل غير حكيم ولا تتوفر فيه صفات القائد ..

* مثلما تحدث الناس عن شخصية مدثر كاريكا عندما كان قائداً للهلال وقالوا إنه (قائد باهت)، فإن الكاردينال نفسه قائد باهت ..

* يملك الكاردينال المال والعلاقات ولكن شخصية القائد لا تتوفر عنده ..

* هل يذكر أحد أي موقف للكاردينال فيه حكمة ؟

* هل حدثت مشكلة أو قضية في الهلال تعامل معها الكاردينال بحكمة ؟

* كل الأمور التي كانت تحتاج لحكمة تعامل معها الكاردينال بتهور واستعجال وغرور وحماقة لا تشبه القادة ..

* دخل في حرب مع الاتحاد العام فاستخدم فيها مفردات (اللقيمات) وانتهى به الحال لسحب الهلال من المنافسة ..

* جلس مع بكري المدينة ليفاوضه فكانت النهاية ذهاب بكري للمريخ ..

* ذهب بكري وخرج الكاردينال يصرح ويقول :(بكري تاني ما بدقها)..

* جلس مع محمد عبد الرحمن ليفاوضه فكانت النهاية ذهاب محمد للمريخ ..

* ذهب محمد وخرج الكاردينال عبر حاشيته يصرح ويقول: (محمد إصابتو مزمنة وتاني ما بلعب كورة) ..

* فشل في إقناع التش وبيبو ورمضان عجب والسماني الصاوي ..

* بل، فشل حتى في إقناع عماد الصيني ..

* والآن يفشل في إقناع الصادق شلش ..

* الكاردينال رئيس وليس قائد ..

* وهنالك فرق كبير بين الرئيس والقائد ..

* رئيس ممكن يجي بواسطة القروش والتلميع والشو ولكن القائد لا تصنعه القروش ..

* قرار الكاردينال بشطب بشة (المعتزل أصلاً) لا يضاهيه إلا قرار تقديم الصادق شلش هدية للمريخ ..

* تواصلت هدايا الرئيس (الما قائد) للمريخ ..

* إن ما يقوم به الكاردينال من دعم للمريخ لم يوفق فيه حتى جمال الوالي الذي حكم المريخ (14) سنة ..

* ولعل أحدهم قد طرح بالأمس، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سؤالاً خطيراً قال فيه : (يا جماعة أنا جادي، الكاردينال ده هلالابي ولا مريخابي)؟

* والسؤال منطقي ولا غبار عليه طالما الرجل يقوم بأعمال تجعل خدماته ذات نفع أكبر للمريخ ..

* سؤال مشروع : هل الكاردينال هلالابي ؟

* لو ترك الكاردينال ملف الصادق شلش للمشجع الهلالي المعروف (فضل الله الصحاف) لما ذهب شلش إلى المريخ ..

* لو كان ملف شلش مسؤولية أصغر مشجع لما فشل فيه ..

* ولكن الكاردينال يفشل لأنه رئيس وليس قائداً ..

* يفشل لأن المنطق عنده أمسك لي وأقطع ليك ..

* يفشل لأن الفهم عنده هو (الباب بفوِّت جمل) ..

* يفشل لأن القول عنده هو (عاجبك ما عاجبك في ستين) ..

* هل هنالك رئيس يقول : (بشة لو داير يعتزل طوالي يعتزل فهناك 30 بشة) ..

* في قائد بيقول كده في حق لاعب مازال وقتها (جاري في الملعب)؟

* في قائد بيقول شطبنا شيبولا لأن زوجته بتجهض كتير؟

* سيحدثونا عن شلش الذي رفض الإعارة ..

* وسنحدثهم عن غياب الحكمة التي جعلت ولد صغير زي شلش يستفز رئيس، ما قائد اسمه الكاردينال..

* قال ليهم ما داير إعارة قالوا ليهو أنت قايل نفسك بتهددنا ؟ يلا أمشي ..

* دي طريقة بتاعت سوق ..

* دي ما طريقة قائد مسؤول عن سعادة (20) مليون نسمة ..

* البعض لهم تحفظات تجاه شلش ولكن هذا لا ينفي أن شلش (نواة) لنجم كبير ..

* هو بكري جديد ..

* الأغبياء وحدهم يقولون : (بكري عمل شنو للمريخ والغربال عمل شنو) ؟

* هذا فهم بليد، فإذا كان المريخ في وجود بكري ومحمد قد حل وصيفاً للهلال فإن محمد وبكري لو لم يذهبا للمريخ ربما لا يجد المريخ حتى مركز الوصيف ..

* هكذا تقاس الأشياء ..

* إذا كان الكاردينال فاشلاً في إقناع شلش بقبول الإعارة فهل سيقنعنا بأنه سيقود الهلال لمنصات التتويج القاري ..

* غداً سيقول الكاردينال ما قاله في وقت سابق (الصادق شلش لما كان معانا ما كان كده أنا ما عارف لعاب كده كيف لما مشى المريخ) ..

* ح يقول كده زي ما قالها في لاعبين آخرين ..

* رئيس لا عندو بعد نظر ولا عندو حكمة ولا عندو كاريزما ..

* رئيس بالعافية يشلع الهلال ويبني المريخ ولو كره الهلالاب ..

* و..و..

* ونواصل ..