الشلش داخل الأحمر مسئولية شاطبه.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× تمنيت قبلا أن لا يسجل المريخ لاعبا واحدا من الهلال، وكما كنت ولازلت أقف بقوة ضد الإنبراش في التسجيلات غير المدروسة، لأن التجارب علمتنا والديون أدبتنا وجعلتنا نحسب أي ناقص موهبة، هو العدو والخصم الذي سيقود النادي إلى ساحات المحاكم غير اللائقة بالنادي الكبير.

× لكن سررت جدا ظهر الأمس والأحمر يقوم بتسجيل لاعب الهلال الشاب الصادق شلش، ولم يأت سروري عبطا أو كيدا في النادي الأزرق حاشا، ولكن لقناعتي التامة بأن شلش من اللاعبين الممتازين لو وجدوا الجهاز الفني الذي يستطيع توظيفهم وطمأنتهم بالثقة لصار لهم شأنا عظيما في كرة القدم.

× صحيح أنه يتوجب على الجهاز الفني أن تكون له خطة وخريطة مسار واضحة المعالم، يتم بموجبها التسجيل والشطب، كما يحدث في الأندية الكبيرة ، والمريخ بلا جدل هو من الكبار العظام.

× لكن نسبة للظروف التي تمر بها الكرة السودانية لظروف عديدة، وخلو الفرق المتنوعة من المواهب والصقل اللازم، تجعل من الضروري أن يتلقف الأحمر ما يأتيه من هدايا أو قل أخطاء إدارية وفنية في الهلال.

× الرأي عندي هو، أن الصادق شلش يستحق الإنضمام للمريخ لأنه صغير السن وليس هو في سن بشة، كما أنه صاحب قدرات أهلته كي يلعب في الهلال صنو المريخ، بالإضافة إلى أنه نال تدريبات جيدة بالهلال وخاض مباريات دولية أكسبته الخبرة والمعرفه، إذن هو أعلى كعبا من كل اللاعبين المعروضين في الساحة المحلية بكل تأكيد ويقين.

× استغرب جدا للهلال الذي يفرط في مثل هذا اللاعب رغم أن هناك من هم أقل منه كفاءة وقدرة، ولكن لا ندري كيف يفكر إداريو أنديتنا، فلا أرى أن سليم لاعب الأمل عطبرة يتفوق على شلش في شيء.

× نؤيد بقوة تسجيل الصادق شلش للمريخ لأنه يستحق أن يكون ضمن الفرقة الحمراء، وهو أفضل من البعض، ونتوقع له النجاح لو ربنا وفقه وأعانه، لأنه يمتلك مقومات البقاء والاستمرارية ما في ذلك شك أو جدل.

× ما حدث لشلش ينبغي أن يمثل له دافعا كي يراجع حساباته ويضاعف جهده، ويبذل الكثير حتى يكون متواجدا داخال الملعب رفقة زملاءه في الأحمر الوهاج، لأن ما وجد من فرصة مهمة فعليه كسبها.

× لا نعتقد أن الكوكي له علم بهذا الإجراء ولو علم لا نلومه لأنه وجد الذعفوري مكنب اللاعب، لكن الوذر قطع شك يتحمله صلاح أحمد آدم المدرب العام لأنه يعرف شلش ودربه كثيرا.

× وقد يكون الأمر حدث في كابينة الإدارة الزرقاء، أو فقط قرار إتخذه الرئيس السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال، الذي لا يرعوي في شطب من تحدثه نفسه به أبدا أبدا.

× استحق المجلس الأحمر الشكر وكل أيات الثناء والإحتفاء، بعد أن أنهى عملية الأحلال والإبدال بصورة أرضت الصفوة بنسبة عالية، ولم نر فيها غير التوفيق والإجادة، فلكم الشكر أجزله.

× خلاصة القول هو، أن المريخ قد وجد لاعبا يحتاجه بشدة في الظروف التي تحيط به من إصابات وعقوبات شتى، وما يميز شلش هو أنه لاعب يحب العمل ولا يتصنع ولا يتمارض فهو مكسب للأحمر.

ذهبيــــــــــــــــــــات

× رغم الشح والضنك وحال البلد المريخ أفلح و لأفضل اللاعبين كسب.

× الكاردينال أصبح فألا حسنا للمريخاب فالرجل لا يشطب إلا نافعا.

× شلش سيكون السدادة عندما يغادر الغربال للاغتراب والاحتراف.

× كردنة يستحق التكريم من روابط الزعيم بالداخل والخارج.

× الزميلة فاطمة الصادق أعنلت شطب شلش أتتها التعليقات بأن المريخ سجله.

× لو شطب الهلال جوفاني أو ولاء الدين أو موسي الضي أو الشغيل أو نزار ماكان ما كان.

× كلما يكون المريخ ساهي وغافل يصحيهو الكاردينال بنجم ساطع.

× قبلا فرط في العقرب ولم يشف غليلة إلا ووهب لنا الغربال، ولم يزل الغربال يغربل أتانا بشلش.

× نؤيد بقوة تأجيل مباراة هلال التبلدي إلى بعد مباراة النجم التونسي.

× مباريات الدفسي والرفسي لا فائدة فنية من ورائها بل عواقبها قبيحة.

× فكرة المعسكر الخارجي ممتازة وتعين اللاعبين فينا وبدنيا وراحة ذهنية.

× المعسكر يساعد في تناغم الجدد مع القدماء ويؤلف بين قلوبهم.

× بعد ده مطلوب التفرغ لمبارة الحسم بالكامل بلا أية ملهيات.

× كلما نقول الكاردينال وعى الدروس، لكن يتبين أنه درس واحد ما أفادو.

الذهبيــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، الشلش داخل القفص الأحمر مسئولية من شطبه.