المريخ يكمل تعاقده مع النيجري ماماني

التاريخ: 14-مارس-2019
فى :رياضة
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أكمل المريخ صباح اليوم إجراءات تعاقده مع لاعب الوسط النيجري، ماماني زيدان بعقد احتراف لموسمين بعد مطابقة بياناته عبر نظام الانتقالات الالكتروني (سيستم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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