المريخ يكمل تعاقده مع النيجري ماماني

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة أكمل المريخ صباح اليوم إجراءات تعاقده مع لاعب الوسط النيجري، ماماني زيدان بعقد احتراف لموسمين بعد مطابقة بياناته عبر نظام الانتقالات الالكتروني (سيستم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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