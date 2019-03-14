شلش: عماد الصيني أول من فاوضني للانضمام إلى المريخ وقادم لصنع تاريخ مع الأحمر

عبر الصادق شلش عن بالغ سعادته بارتداء شعار المريخ، وأكد ثقته الكبيرة في قدرته على تحقيق النجاح مع الأحمر، لافتاً إلى أن مفاوضاته مع وفد المريخ بقيادة اللواء كمال، لم تستغرق الكثير من الوقت وتم حسم كل التفاصيل في وقت وجيز، لأنه جاء إلى المريخ برغبة كبيرة في تقديم الأفضل وتحقيق نجاح كبير مع الأحمر.

وعن أول شخص اتصل به من المريخ للانضمام إلى الكشوفات الحمراء أكد أنه اللاعب المنضم حديثاً إلى كشوفات المريخ عماد الصيني، والذي لم يؤدِ حتى الآن مع المريخ سوى مران واحد، وقال: الصيني اتصل بي عقب إخلاء خانتي في الهلال وسألني عن صحة الأمر وأبلغته بأنه صحيح وحالاً أبلغني برغبة المريخ في التعاقد معي، ونصحني بالانضمام للمريخ، وعكس ما وجده منذ اللحظات الأولى له، وأكد لي أنه وجد تعاملاً جيداً من المريخاب، وأن الأجواء مهيأة تماماً للإبداع ووضع سطوراً من التاريخ في نادي المريخ العريض، وكان الأمر بمثابة المفاجأة السارة جداً بالنسبة لي، وعن الاتصالات التي تمت به من قبل نادي هلال الأبيض عقب وصوله إلى طريق مسدود مع إدارة نادي الهلال، في موضوع الإعارة، أكد ذلك حسب صحيفة الصدى وقال: هلال الأبيض فاوضني وتحدثنا في التفاصيل المالية وطريقة السداد، ومع احترامي وتقديري لفريق هلال الأبيض، للأمانة الفارق شاسع بين المريخ وهلال الأبيض، وكل اللاعبين يعرفون ذلك، وفضلت الانضمام للمريخ لأن الرغبة في أن أسطر تاريخاً وأبني مجداً في فرقة المريخ، ولي محبة خاصة لبعض اللاعبين، هناك في الكشف الأحمر، فهم أصدقاء بحق وحقيقة، لهذا فضلت المريخ دون النظر إلى العائد المادي من الصفقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)