تخطت نجومية حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك, مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ووصلت حتى الشارع العام. و قد أعلن سايق “ركشة” إعجابه و (انبراشه) الواضح بالحسناء لوشي وذلك بعد كتابته على “ركشته” التي يقودها (لو زي لوشي بركبك بلوشي) أي أنه على استعداد لنقل أي فتاة شبيها للمذيعة لوشي بالمجان. Advertisements وقد أثارت صراحة سايق “الركشة” إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصورة على نطاق واسع وسط تعليقات ساخرة تقول (التحية للانبراش الواضح والصريح). ويشير موقع النيلين إلى أن لوشي المنتقلة حديثاً لقناة الهلال تعد النجمة السودانية الأشهر ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان بدون منازع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. سايق ركشة يغازل الحسناء لوشي ويكتب على التكتك مخاطباً بنات السودان (لو زي لوشي بركبك بلوشي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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