رابطة الإعلاميين الأفارقة تعتبر الشعلة مهاجم القارة الأول في المستقبل

نال وليد بخيت الشعلة مهاجم الهلال اهتماماً كبيراً على مستوى القارة السمراء بعد توجهه مع الهلال في بطولة الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية وكان آخرها أمام الأشانتي كوتوكو الغاني على حساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ونجح الشعلة في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة “23” من عمر المباراة قبل أن يعود يعقوباً لأصحاب الأرض بهدف التعادل عند الدقيقة “85”، وأورد موقع رابطة الإعلاميين الأفارقة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إحصائيات النجم وليد الشعلة على النحو التالي وليد بخيت حامد، صاحب الـ “20” عاماً، الذي يلعب لفريق الهلال السوداني لديه “16” هدفاً من “11” مباراة في الموسم، كما سجل “4” أهداف في البطولة الأفريقية من اصل “5” مباريات خاضها رفقة الهلال في بطولة الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية بحسب صحيفة قوون ، كما اختتم الموقع هو الأكبر والأفضل في المستقبل الإحصائيات أعلاها من موقع الإعلاميين الأفارقة على “تويتر” وتوقع له أن يكون أحد اللاعبين البارزين في القارة السمراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)