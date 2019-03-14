لاعب الهلال يذرف الدموع بسبب شطب شلس

رفع الهلال من نسق تحضيراته تأهباً لمواجهة نكانا الزامبي الأحد، في ختام دوري المجموعات للبطولة الكونفدرالية، حيث نفذ الفريق أمس، مناورة ساخنة بملعبة بأم درمان تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون، وقد ألقى التونسي في بداية المران محاضرة للاعبين قبل أن يعود ويوجه بتنفيذ تدريبات الشق البدني ومن ثم التكتيك مستهدفاً عملية بناء الهجمة والتهديف من الخارج والمعكوسات وشهد المران تألقاً جماعياً للاعبين، فيما نفذ الثنائي صهيب الثعلب وسموأل ميرغني تدريبات خاصة للتأهل البدني، كما شهد المران عودة الحارس جمال سالم الذي تغيب عن تدريب الأمس، غلا أن الحدث الأبرز في المران دموع اللاعب بشة الذي ذرفها حزناً على رحيل زميله الصادق شلس حيث تحدث الكوكي عن اللاعب بطريقة إيجابية، بحسب صحيفة قوون مؤكداً أن التغيير سنة الحياة. هذا وسيواصل الفريق تدريباته وينتظم نجوم الفريق في معسكر مقفول عقب المران اليوم تأهباً للموقعة الأفريقية المنتظرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)