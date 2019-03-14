محمد داؤد يشترط الإعارة لأهل شندي ويرفض كل الأندية

تسابقت أندية الممتاز من أجل الحصول على خدمات مهاجم المريخ المميز محمد داؤد بعد أن وضعه المريخ على وجه السرعة على لائحة الإعارة لاستقبال النجم الجديد الصادق شلش، وأبدى داؤد مرونة كبيرة في قبول الإعارة في توقيت محرج ولم يرفض الخيار الذي رفضه غالبية النجوم، بيد أن داؤد حسب صحيفة الصدى، وضع شرطاً غير قابل للتفاوض بأن تكون إعارته لنادي أهلي شندي فقط، وبرغم العديد من العروض التي وصلت للمريخ من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الشاب على سبيل الإعارة، إلا أن المريخ التزم برغبة لاعبه وأعاره لأهلي شندي على أمل أن يعود داؤد بخبرات أكبر حتى يقدم الكثير للأحمر في المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)