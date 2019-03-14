المريخ يمدد عقد مدافعه لعامين

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : رياضة 50 مشاهدة مدد المريخ تعاقده مع مدافعه صلاح نمر، لموسم خلال اليوم الأخير للتسجيلات التكميلية التي اختتمت أمس، وعبر اللاعب سعادته بهذه الثقة الغالية وأنه سيكون أمام تحد حقيقي في المرحلة القادمة، وقد تلقى نمر التهاني من زملائه في التدريب الذي أجراه الفريق مساء امس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 ماس الحالي بحسب صحيفة قوون، في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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