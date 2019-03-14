خبير: لا يستطيع إقتصادياً ولو كان حاوياً لمعالجة الأزمة

التاريخ: 14-مارس-2019
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وصف مدير شركة البركة للتأمين آدم حمد حسن الوضع الاقتصادي بالمعقد والسيئ وأدى للكثير من المشاكل في الوقت الحالي أفرز مشكلات إجتماعية وسياسية ودبلوماسية .
وقطع خلال ندوة تحديات قطاع التأمين السوداني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة أمس، قطع بعدم مقدرة أي اقتصادي مهما كان حاوياً أن يعالج أزمة الاقتصاد السوداني بمعزل عن المعالجات السياسية .
وزاد: شركات التأمين تعاني من الاضطراب بسبب الراهن الاقتصادي لجهة عدم تحقيقها لإهدافها وتنافسها في حيز ضيق مما يؤدي الى ضعف الاقساط والكسر في الاسعار .
وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي أن المبادرات التي طرحت لحل الازمة الاقتصادية تحمل كل المعالجات إلا أنها تحتاج للمواءمة مع الوضع الموجود .
وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن الإذعان للظروف الواقعية سبب الازمات المتلاحقة فأثرت سلباً على قطاع التأمين مؤكداً عدم مقدرة الحكومة على حل مشاكلها وليس لها الوقت لذلك، وعاد بالقول: (يجب برمجة القضايا لحلها لتعود الاوضاع لطبيعتها) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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