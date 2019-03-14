خبير: لا يستطيع إقتصادياً ولو كان حاوياً لمعالجة الأزمة

وصف مدير شركة البركة للتأمين آدم حمد حسن الوضع الاقتصادي بالمعقد والسيئ وأدى للكثير من المشاكل في الوقت الحالي أفرز مشكلات إجتماعية وسياسية ودبلوماسية .

وقطع خلال ندوة تحديات قطاع التأمين السوداني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة أمس، قطع بعدم مقدرة أي اقتصادي مهما كان حاوياً أن يعالج أزمة الاقتصاد السوداني بمعزل عن المعالجات السياسية .

وزاد: شركات التأمين تعاني من الاضطراب بسبب الراهن الاقتصادي لجهة عدم تحقيقها لإهدافها وتنافسها في حيز ضيق مما يؤدي الى ضعف الاقساط والكسر في الاسعار .

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وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي أن المبادرات التي طرحت لحل الازمة الاقتصادية تحمل كل المعالجات إلا أنها تحتاج للمواءمة مع الوضع الموجود .

وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن الإذعان للظروف الواقعية سبب الازمات المتلاحقة فأثرت سلباً على قطاع التأمين مؤكداً عدم مقدرة الحكومة على حل مشاكلها وليس لها الوقت لذلك، وعاد بالقول: (يجب برمجة القضايا لحلها لتعود الاوضاع لطبيعتها) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)