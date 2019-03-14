برلمانية تكشف عن وجود فساد بمالية الخرطوم

التاريخ: 14-مارس-2019
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أماطت النائبة في تشريعي الخرطوم فاطمة حامد اللثام عن وجود فساد مالي داخل وزارة المالية بالخرطوم .
ففيما أفصحت عن ظهور مبلغ (1.343.362) جنيهاً كمبلغ فائض في مشروعات التنمية في موازنة العام 2018م، جزمت بأن المبلغ لم يدخل في موازنة للعام 2019، وتصرفت فيه المالية قبل الرجوع للمجلس التشريعي .
وطالبت فاطمة في جلسة التشريعي أمس المجلس بمساءلة المالية حول المبلغ، وأكدت أن وزارة المالية أوجدت بنود صرف وتصرف في المبلغ قبل الرجوع للمجلس التشريعي وأستئذانه في أين يذهب المبلغ .
وقالت وبحسب صحيفة الإنتباهة هذا (فساد فساد فساد)، لجهة أن المبلغ مسؤولية التشريعي الذي أجازه في الموازنة وهو من يحدد اين يذهب هذا المبلغ وفيما يصرف، والمالية تصرفت فيه قبل أن يحدد المجلس أين هذا المبلغ .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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