الإرصاد الجوي يحذر مرضى الصدر من رياح عنيفة مثيرة للغبار

حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي، المواطنين خاصة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة والمصابين بأمراض الصدر، حذرتهم من رياح عنيفة مثيرة للغبار والأتربة تتأثر بها أجزاء واسعة من الولاية الشمالية ابتداءً من مساء الأمس، ويمتد أثرها جنوباً لتشمل جميع ولايات البلاد تدريجياً، وذلك خلال فترة التوقع، وناشدت الجميع بتوخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم بحسب التحذير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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