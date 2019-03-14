إستمرار مسؤول في منصبه رغم إعفائه بقرار من رئيس الجمهورية

كشف تحقيق مثير عن إستمرار مسؤول رفيع في منصبه لفترة خمسة أعوام رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية في الثلاثين من أكتوبر من عام 2014م قضى بإعفائه .

وأوضحت مستندات تحصلت عليها مصادر، أنه في الثلاثين من شهر أكتوبر من عام 2014م أصدرت وزارة مجلس الوزراء القرار رقم (447) تحت عنوان (إعفاء وتعيين بمعتمدية اللاجئين) حيث نص إستناداً الى قرار رئيس الجمهورية على إعفاء حمد الجزولي من منصبه وتعيين محمد يس الماحي .

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غير أن معتمد اللاجئين حمد الجزولي أكد وبحسب صحيفة الإنتباهة عدم تسلمه القرار، وقال إن وزير الداخلية الأسبق الفريق عصمت طالبه بأداء مهامه بشكل إعتيادي دون توقف، ويشير الى أنه إستناداً الى توجيه وزير الداخلية وقتها فقد إستمر في أداء مهامه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)