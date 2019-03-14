القاهرة تؤجل تشغيل الربط الكهربائي مع الخرطوم لأجل غير مسمى

التاريخ: 14-مارس-2019
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أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أمس (الأربعاء)، تأجيل تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان “لأجل غير مسمى”، بسبب الظروف السياسية في الأخيرة.
وقال شاكر في تصريحات أمس (الأربعاء)، إن بلاده انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبي من السودان خلال مارس الجاري، “لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء”.
وكان من المقرر حسب صحيفة المجهر، أن تبدأ مصر تصدير الطاقة إلى السودان، نهاية الشهر الجاري، بقدرات (100 ميغاوات/ ساعية) ترتفع إلى (300) عبر خط ربط مشترك.
وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، نهاية الشهر الجاري مقابل الحصول على سلع ومحاصيل. ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان (97) كيلو متراً، بتكلفة (56) مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.
وتؤكد مصر مراراً أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، تأتي ضمن خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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