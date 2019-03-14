اتهام رئيس وأمين عام جمعية خيرية بالاستيلاء على أموالها

شرعت محكمة جنايات الحاج يوسف، في محاكمة رئيس جمعية خيرية والأمين العام بالجمعية، في اتهامات بخيانة الأمانة والاستيلاء على (217) ألف جنيه تصرفا فيها لمصلحتها الشخصية دون وجه حق.

وقال مفوض من الجمعية مثل شاكياً أمام المحكمة، إن المتهمين قاما بأخذ مبالغ مالية خاصة بالإيجارات والعقودات الخاصة بالجمعية وتصرفا فيها لمصلحتها الشخصية دون وجه حق، ونوه إلى انتهاء فترة عضويتهما، وبحسب صحيفة الصيحة أضاف بأنهما لم يقوما بالتجديد ومازالا يمارسان عملهما بالجمعية والاستيلاء على أموالها التي بلغت (217) ألف جنيه، وتابع بأنه اكتشف ذلك وقدم بلاغاً لدى الشرطة التي أوقفت المتهمين وأخضعتهما للتحقيق وتقديمهما للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)