إلغاء مؤتمر للوطني بغرب كردفان

في خطوة أكدت فك ارتباط حزب المؤتمر الوطني بالحكومة، منعت السلطات بمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان أمس، المؤتمر الوطني من عقد مؤتمره بالمحلية بحجة عدم الإخطار المسبق.

وقال مصدر مطلع أن المؤتمر الوطني بمحلية ودبندة كان قد أكمل كافة الترتيبات لعقد مؤتمره بحسب صحيفة الصيحة، إلا أن السلطات بالمحلية ألغت انعقاد المؤتمر قبل وقت وجيز من قيامه وبررت الخطوة بعدم إخطار قيادات الوطني بالمحلية للسلطات الرسمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)