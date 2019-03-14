في خطوة أكدت فك ارتباط حزب المؤتمر الوطني بالحكومة، منعت السلطات بمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان أمس، المؤتمر الوطني من عقد مؤتمره بالمحلية بحجة عدم الإخطار المسبق.
وقال مصدر مطلع أن المؤتمر الوطني بمحلية ودبندة كان قد أكمل كافة الترتيبات لعقد مؤتمره بحسب صحيفة الصيحة، إلا أن السلطات بالمحلية ألغت انعقاد المؤتمر قبل وقت وجيز من قيامه وبررت الخطوة بعدم إخطار قيادات الوطني بالمحلية للسلطات الرسمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مؤتمر للوطني بغرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.