إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة السودانية في الأسبوع الأخير من يوليو

التاريخ: 14-مارس-2019
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تختتم اليوم إمتحانات الشهادة الثانوية بمادة الرياضيات، فيما حددت وزارة التربية والتعليم العام السابع عشر من مارس الحالي موعداً لتفريغ أوراق الامتحانات توطئة لإنطلاقة عملية الكنترول التي ستبدأ في السابع والعشرين من الشهر نفسه .
وتعقبها عملية التصحيح التي يشارك فيها سبعة ألاف معلم ومعلمة التي ستبدأ في الثاني من أبريل المقبل، على أن تنتهي عملية الكنترول في الرابع والعشرين من يوليو المقبل، وأكدت الوزارة وبحسب صحيفة الإنتباهة أن إعلان النتيجة النهائية في الأسبوع الأخير من يوليو .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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