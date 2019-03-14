أسرة الطالب المفقود: عبد الله علاقته طيبة مع الكل ولا يشكو من مرض نفسي

كشفت ديانا عبد الله، خالة الطالب المفقود عبد الله خالد عبد الله، طالب الشهادة السودانية، الذي يدرس بمدرسة الدقير الثانوية النموذجية، والذي غادر مركز الامتحانات قبل الجلوس لمادة اللغة العربية، إلى جهة غير معلومة، كشفت أن عبد الله يتميز بحسن التعامل مع الكل وعلاقاته مميزة، بالإضافة إلى أنه لا يشكو من مرض نفسي، ولا خلافات أسرية، مضيفة بقولها خرج في الصباح كعادته مع والده، ومن ثم واصل مع أصدقائه عند محطة مهداوي إلى مركز الامتحانات، وحسب زملائه أنه بدأ في مراجعة المادة، ومن ثم غادر بحجة أنه ينوي شراء شيء ما، إلا أنه غادر دون عودة، وقبل بداية الجلسة بخمس دقائق اتصلت إدارة المركز بوالده وأخبرته بغياب عبد الله، وطالبته بضرورة البحث عنه وإرجاعه للمركز للجلوس للامتحان، ولفتت إلى أن أخبار غير مؤكدة كانت تنشر على صفحات التواصل، بأن أحدهم شاهد عبد الله في منطقة ما، ومع التواصل يتضح عدم صحة الأمر.

الجدير بالذكر حسب صحيفة السوداني، أن عبد الله يجلس لامتحان الشهادة السودانية، المساق العلمي (حاسوب) للمرة الأولى، وهو أكبر أشقائه، واعتذرت والدته عن الحديث بسبب الإعياء وأن حالتها لا تسمح بالحديث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)