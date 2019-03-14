السجن لصاحب مخبز باع قطعة الخبز بـ(2) جنيه

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : حوادث 24 مشاهدة أصدرت محكمة الطوارئ بمحلية المناقل حكماً رادعاً على صاحب مخبز بإحدى قرى وحدة العزازي الإدارية بمحلية القرشي إثر بلاغ فتح ضده بعد ضبطه بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحلية القرشي لمخالفته بيع قطعة الخبز بمبلغ (2) جنيهاً . Advertisements بالرغم من إستلام حصته الإسبوعية من الدقيق المدعوم من محلية القرشي، وأصدرت المحكمة وبحسب صجيفة الإنتباهة، حكمها عليه بالسجن لمدة شهر والغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المعروضات بالمخبز عبارة عن 48 جوال دقيق زنة 50 كيلو لصالح الدولة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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