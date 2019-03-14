نظامي يرتكب جريمة قتل قرب محكمة جبيت بالبحر الأحمر

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة نفذ نظامي جريمة قتل بالقرب من مبنى محكمة مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر. وطبقاً لمصادر فإن النظامي سدد طعنة بسلاح أبيض لعامل في مشاجرة جوار المحكمة، وتسبب في مقتله، بعد أن أسعف إلى مستشفى قريب، وأضافت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم وكشفت تحرياتها حسب صحيفة السوداني، على أنه كان مخموراً، كاشفة عن انتمائه لإحدى الإدارات العاملة الخاصة بالتعدين، حيث دونت ضده بلاغاً بالقتل العمد وأحالت الجثة إلى المشرحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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