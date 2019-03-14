تصفية (3) شركات حكومية تتبع للخرطوم

أعلنت وزارة المالية بالخرطوم عن إكتمال تصفية ثلاث شركات تساهم فيها حكومة الولاية .

وأفصح المدير العام للوزارة آدم عوض الله في جلسة تشريعي الخرطوم أمس عن بدء المالية في تصفية شركتين أخريين وهما الوطنية للأسفينات، وشركة مزن للسياحة النيلية والبرية .

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وأعلن عن إستلام المالية أرباح (7) شركات حكومية، وأوضح أن الشركات التي تمت تصفيتها هي الشركة القطرية للتنمية العقارية، وشركة السلام للإسكان والتنمية والتعمير وشركة الإنشآت الحديثة .

من جانبه وبحسب صحيفة الإنتباهة، وجه رئيس تشريعي الخرطوم صديق الشيخ بتصفية الشركات الحكومية التي إستنفذت غرضها، وجزم بعدم وجود أي أسباب تجعل حكومة الولاية تستمر في مثل هذه الشركات، وقال (الحكومة ما تاجر) كي تستمر في هذه الشركات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)