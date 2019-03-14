(375) مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية بالسودان

بلغت جملة التمويل الممنوح لإنفاذ المشروعات من قبل البنك الإفريقي للتنمية للسودان (375) مليون دولار. وأكد المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية قبريال مقاتو في ورشة مراجعة المشروعات الممنوحة للبلاد أن أهم التحديات التي تواجه المشروعات في السودان هي العقوبات الاقتصادية ومشكلة التحويلات المالية، ولفت إلى أن الورشة تناقش المشروعات المقدمة من 2016 وحتى الآن، والتي تبلغ 16 مشروعاً بتكلفة 375 مليون دولار يصل 80% منها لمشروعات القطاع العام و20% للقطاع الخاص، داعياً إلى أهمية اقتراح الحلول وعدم الاكتفاء بمراجعة المشروعات فقط، ممتدحاً مساعي البلاد في تحقيق التنمية.

من جانبه شدد وزير المالية السابق مصطفى حولي حسب صحيفة السوداني، على التأكد من إنفاذ مشروعات البنك الإفريقي للتنمية بالسودان وفقاً للخطط الموضوعة، ودعا إلى زيادة التمويل الممنوح للبلاد، ولفت إلى أهمية النظر إلى أسباب تأخرنا والتعلم من دروس الماضي بالشفافية والتجربة، إلى جانب العمل على زيادة المشروعات، مشيراً إلى أنه من الممكن التوسع في وحدة تنفيذ المشروعات الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)